Dictan Sentencia de 92 Años de Prisión a Secuestradores de Óscar "S", al Sur de Veracruz

En Coatzacoalcos, después de once años, durante el transcurso de este miércoles ocho de abril, se dictó una sentencia de 92 años de prisión a cinco secuestradores de Óscar "S", quien en el año 2015 fue víctima de secuestro en el Puerto de Veracruz, en el que pedían dos millones de pesos para su liberación.

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Tuvieron que pasar once años para que se dictara la sentencia; sin embargo, el presunto responsable directo del asesinato no ha sido sentenciado. Óscar "S" tenía 27 años y era estudiante de la Escuela Náutica Mercante del puerto de Veracruz; su cuerpo fue localizado en el kilómetro 5 de la carretera 180 Veracruz-Alvarado.

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Mujer es hallada sin vida en la habitación de un hotel de Veracruz

En las inmediaciones de un hotel localizado en la región montañosa del estado de Veracruz se registró una intensa movilización por parte de elementos del cuerpo de paramédicos de la Cruz Roja y autoridades debido al hallazgo de una persona sin vida al interior de una de las habitaciones.

Fue la tarde de este miércoles ocho de abril cuando personal del lugar halló el cuerpo inmóvil de la mujer, por lo que procedieron a dar aviso a las autoridades por medio del número de emergencias 911. Datos recabados indican que el cuerpo sin vida corresponde a Janinna "C", de 41 años, con domicilio en la ciudad de Córdoba, Veracruz, quien tenía como ocupación psicóloga.

Asimismo, se dio a conocer que horas antes familiares de Janinna "C" habían emitido un reporte acerca de su desaparición. Se informó que la Fiscalía Regional de Justicia mantiene abiertas las indagatorias para lograr el esclarecimiento de estos hechos y de esta manera poder determinar las causas de su fallecimiento.

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