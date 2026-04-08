Repartidor Muere al Perder el Control de su Motocicleta en Avenida de Coatzacoalcos, Veracruz

La tarde de este miércoles ocho de abril, se registró un fuerte percance vial en el que un motociclista perdió la vida sobre la avenida Universidad en Coatzacoalcos, municipio localizado en la zona sur del estado de Veracruz.

De acuerdo con los primeros reportes, la persona que perdió la vida es un joven que se dedicaba a repartir comida en su motocicleta mediante una aplicación de entregas. El fatal accidente se registró sobre la avenida Universidad, frente a una conocida plaza comercial.

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Según los primeros reportes, el conductor de la motocicleta habría perdido el control del vehículo, por lo que terminó chocando contra un poste de alumbrado público y, debido al fuerte impacto, su cuerpo salió proyectado y terminó sobre el camellón central.

Al lugar arribaron cuerpos de auxilio para brindarle los primeros auxilios; sin embargo, solo pudieron confirmar el deceso de la víctima. Autoridades llegaron al sitio para tomar conocimiento de los hechos y realizar las diligencias correspondientes.

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Motociclistas terminan con lesiones al ser impactadas por camioneta en calles de Veracruz

La movilización de cuerpos de auxilio, así como una afectación leve en el tráfico, se registró la tarde del pasado lunes seis de abril en calles de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz debido a un percance vial que dejó como saldo al menos dos personas con lesiones.

El accidente se registró en el cruce de las calles Esteban Morales y Pino Suárez de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, cuando dos mujeres que se trasladaban a bordo de una motoneta chocaron contra una camioneta y terminaron con lesiones.

Al lugar del percance arribaron elementos del cuerpo de paramédicos de la Cruz Roja para brindarle la atención prehospitalaria a las mujeres lesionadas, siendo una de ellas trasladada a un centro hospitalario debido a que presuntamente presentaba fracturas.

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