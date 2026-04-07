Choque Múltiple Provoca Cierre de Carretera Esperanza-Ciudad Mendoza, en Veracruz

Durante la tarde de este martes siete de abril, se registró el cierre total a la circulacion en una carretera del estado de Veracruz, cerca del kilómetro 227+000 debido a un percance vial en la zona, así lo informó la Guardia Nacional División Carreteras en su cuenta de X.

Asimismo, se informó que el choque múltiple se registró sobre la carretera Esperanza-Ciudad Mendoza, localizada en la región montañosa del estado de Veracruz, donde, según los primeros reportes, se habrían visto involucrados tres vehículos particulares y una unidad de carga.

Debido a los trabajos de los cuerpos de emergencias y autoridades, se recomienda tomar las debidas precauciones o, en su defecto, evitar la zona, ya que el tráfico se encuentra detenido debido al cierre total de la vía.

Hasta este momento, no se ha dado a conocer la causa del percance vial ni el saldo total, por lo que aún se desconoce si hubo personas lesionadas o víctimas mortales en ese choque múltiple ocurrido en la carretera Esperanza-Ciudad Mendoza, cerca del kilómetro 227+000, localizada en la región montañosa del estado de Veracruz.

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