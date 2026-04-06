Dos Mujeres Motociclistas Lesionadas al Ser Impactadas por Camioneta en Colonia de Veracruz

La tarde de este lunes seis de abril se registró un percance vial en calles de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, lo que originó la movilización de cuerpos de auxilio, así como una afectación leve en el tráfico de la zona.

De acuerdo con los primeros reportes, el percance se dio cuando dos mujeres que se trasladaban a bordo de una motoneta chocaron contra una camioneta en el cruce de las calles Esteban Morales y Pino Suárez de la colonia Centro de la ciudad de Veracruz, quedando lesionadas las tripulantes de la motoneta.

Asimismo, se informó que las mujeres que se trasladaban en la motoneta eran quienes circulaban por la avenida Pino Suárez, vialidad que lleva preferencia; sin embargo, serán las autoridades y aseguradoras quienes se encarguen de tomar conocimiento de los hechos para realizar el deslinde correspondiente de las responsabilidades.

Al lugar del percance arribaron elementos del cuerpo de paramédicos de la Cruz Roja para brindarle la atención prehospitalaria a las mujeres lesionadas, siendo una de ellas trasladada a un centro hospitalario debido a que presuntamente presentaba fracturas.

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Conductor de camioneta choca contra la fachada de un café en Veracruz

Durante el transcurso del pasado domingo cinco de abril, se registró un accidente en el que un vehículo se vio involucrado tras impactarse contra la fachada de un café localizado a un costado de una terminal de autobuses de la ciudad de Veracruz.

Los hechos se registraron en la esquina de Tuero Molina y Salvador Díaz Mirón, donde, según lo informado, una pareja de la tercera edad terminó impactando su camioneta contra la fachada de un café restaurante. El conductor refiere que perdió el control de la unidad, lo que derivó en el percance.

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Del lado donde se registró el accidente no había comensales, por lo que no hubo víctimas mortales. Los tripulantes de la unidad no sufrieron lesiones. Una persona terminó con una cortada en la mano; sin embargo, no requirió ser trasladada a un hospital.

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