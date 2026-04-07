Transportistas y agricultores de Calpulalpan y Sanctorum en Tlaxcala, liberaron la mañana de este martes 7 de abril la carretera México- Veracruz y la autopista Arco Norte tras la presencia de granaderos de la Policía Estatal quienes ejecutaron un enfrentamiento contra los manifestantes.

En respuesta, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) responsabilizó al Gobierno de Tlaxcala por la violencia ejercida y el supuesto abuso de autoridad de sus policías.

Agricultores Cierran Autopista Arco Norte y Carretera Méxio-Veracruz a la Altura de Tlaxcala

Transportistas y campesinos señalan presunto abuso de autoridad tras bloqueos en Tlaxcala

De acuerdo a un comunicado por parte de los integrantes de esta asociación, denunciaron que presuntamente los manifestantes fueron agredidos con armas de fuego, golpeados brutalmente y, señalan que algunos compañeros se encuentran desaparecidos.

Los transportistas y campesinos señalan que estos actos no solo representan abuso de autoridad, sino que evidencian un preocupante uso de la fuerza pública para silenciar la legítima protesta social.

La Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) exige la presentación inmediata de los compañeros desaparecidos, con vida; El cese de la represión contra el movimiento transportista; Una investigación exhaustiva, imparcial y transparente que sancione a los responsables materiales e intelectuales de estos presuntos hechos.

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Gobierno de Tlaxcala aclara los hechos ocurridos tras bloqueo de más de 24 horas en Arco Norte y carretera México-Veracruz

Al respecto el Gobierno de Tlaxcala emitió su posicionamiento en donde recalcaron que la administración estaba abierta al diálogo desde el inicio de la manifestación; Además, aseguraron que ya se habían logrado avances significativos en la construcción de acuerdos en donde se estableció una mesa de trabajo con el Gobierno Federal para el próximo viernes y una audiencia directa con la titular del Ejecutivo del Estado para el lunes 13 de abril.

Pese a estas soluciones, los manifestantes persistieron con el bloqueo en el Arco Norte y la carretera México-Veracruz en el estado de Tlaxcala, la fila de vehículos varados superaba los 13 kilómetros y llevaban más 24 horas con el cierre por lo que se volvió insostenible.

Ante la negativa de los manifestantes de retirar el bloqueo, el estado actuó conforme a los protocolos ya que los bloqueos de las vías primarias de comunicación constituyen delitos de la orden penal que atentan contra la estructura misma de la convivencia social.

La Secretaria de Seguridad Ciudadana de Tlaxcala implementó el operativo "Paso Libre", sin embargo, ellos señalan que los manifestantes utilizaron cohetones, tubos, maquinaria agrícola y amenazas directas de siniestros con diésel; Lo que puso en riesgo la integridad de los elementos de seguridad y de la población civil circundante.

En contraste a estas acciones, la intervención estatal se realizó bajo protección de contención y uso de proporcional de la fuerza empleando agentes disuasivos no letales como agua y gases lacrimógenos para dispersar la obstrucción.

Respecto a personas desaparecidas no se tuvo algún posicionamiento, por lo que no se confirma que haya manifestantes retenidos.

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Con información de N+

MCS