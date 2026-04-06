Cierre Total por Paro de Transportistas y Agricultores Afecta al Arco Norte; Esto Debes Saber

Se registra el bloqueo en la Autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México mejor conocida como Arco Norte y en la carretera Los Reyes - Zacatepec debido al paro nacional de transportistas y agricultores.

Con una fila de tractocamiones cerraron el paso en estas vialidades hoy 6 de abril con motivo a la manifestación por inconformidades sobre seguridad, pagos y otras demandas.

El grupo de personas colocó los vehículos al rededor de las 11:00 de la mañana a pesar de que habían amenazado con cerrar las vialidades de las 7:00 a.m. de este lunes.

Bloqueo en la Autopista Arco Norte por paro nacional de transportistas y agricultores

De acuerdo a la Guardia Nacional, se registra el cierre total en la Autopista Arco Norte cerca del km 194+800 por lo que se proporciona vialidad A la altura de la caseta de cobro de Sanctorum, Tlaxcala.

Cabe destacar que la autopista Libramiento Norte de la Ciudad de México conecta los estados de México, Hidalgo, Tlaxcala y Puebla por lo que representa una gran afectación en los traslados.

Además, se reporta el bloqueo en la carretera Los Reyes - Zacatepec cerca del km 071+500 por la presencia de personas, por lo que se recomienda tomar vías alternas.

Ambas vialidades reportan tráfico intenso hasta el momento, vehículo privados e incluso otros transportistas se ven afectados por los bloqueos por lo que se espera una respuesta pronta del gobierno para que las autopistas sean reabiertas.

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¿Hay paso en la autopista México-Puebla por paro nacional de transportistas y agricultores?

Entre las vialidades que amenazan con cerrar también se encuentra la autopista México-Puebla, sin embargo, al corte de las 12:00 de la tarde no se registra afectaciones a la altura de la caseta de San Marcos.

No obstante, grupos de transportistas y agricultores ya tomaron la autopista México-Toluca por lo que se recomienda tener en cuenta que podría haber más cierres viales en el transcurso del día.

Advierten Bloqueos en Autopistas de Puebla por Paro Nacional de Transportistas

¿Por qué se están manifestando transportistas y agricultores?

Transportistas y agricultores tomaron las vialidades como pare del paro nacional en petición de mayor seguridad en las carreteras mexicanas, piden la presencia permanente de la Guardia Nacional, el fin de la extorsión y corrupción en revisiones; Además solicitan la reducción del precio del diésel, así como mejoras urgentes en infraestructura.

En el ámbito agrícola, exigen precios de garantía justos, eliminación de créditos abusivos, justicia hídrica y regulación contra monopolios.

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Con información de N+

MCS