Hoy, 6 de abril de 2026, transportistas y campesinos protestan en distintos puntos del país como parte de un paro nacional, por ello, dan paso libre en casetas de cobro para los automovilistas, en N+ te compartimos en dónde.

Uno de los puntos donde se congregaron es en Zacatecas, donde desde la mañana se reporta la presencia de manifestantes en carreteras. Toma en cuenta que en N+ te compartimos previamente qué pasa hoy en las autopistas en Bloqueo de Transportistas Hoy; Así las Carreteras que Conectan con la CDMX el 6 de Abril 2026.

Video: Así Se Ve Desde el Aire el Tránsito en la México-Toluca; Hay Paso Libre en Caseta La Venta

¿Dónde hay paso libre en casetas hoy?

Las movilizaciones comenzaron alrededor de las 9:00 horas, cuando contingentes se dirigieron a la carretera federal 45, específicamente a la altura de la caseta de Calera. En este punto se permite el libre tránsito de vehículos, no se realiza cobro de peaje, hay presencia de transportistas y productores del campo.

Además, en otras regiones del país también se reportan acciones similares, como en la autopista México-Toluca , donde hay manifestantes en la caseta La Venta, quienes también dejan pasar a los automovilistas sin pagar.

, donde hay manifestantes en la caseta La Venta, quienes también dejan pasar a los automovilistas sin pagar. Alrededor de 100 agricultores, a bordo de tractores y camionetas, comenzaron a concentrarse en la comunidad Laguna Larga de Cortés, sobre la carretera federal Irapuato-La Piedad, en los límites con Michoacán.

en los límites con Michoacán. Hay afectación en la carretera Irapuato-Zaplotanejo, donde manifestantes mantienen un bloqueo.

En el caso de Sinaloa, productores agrícolas acordaron realizar únicamente actos de presencia en casetas de las carreteras México-Nogales y Benito Juárez, sin afectar la circulación.

De acuerdo con Baltazar Armenta, presidente de Campesinos Unidos de Sinaloa, las acciones se mantendrán por 48 horas, tras lo cual evaluarán si intensifican las protestas. Por ahora, se reporta paso libre en la caseta Culiacán-Navolato, sin bloqueos totales.

Historias recomendadas:

FBPT