Revelan Causa de Muerte de Manatí Hallado en el Río Coatzacoalcos

La causa de la muerte del manatí localizado sin vida la mañana del jueves en el río Coatzacoalcos fue por asfixia tras sufrir un fuerte impacto con una embarcación. Así lo confirmaron los resultados de la necrocirugía practicada por especialistas. Se trató de una hembra no gestante de entre cuatro y cinco años, de 3.53 metros de largo, por 1.5 metros de ancho , la cual tenía menos de 24 horas de haber fallecido al momento de ser localizada.

Durante la necrocirugía se detectaron dos costillas fracturadas que se incrustaron en el pulmón, provocando una hemorragia interna severa. Al examinar el sistema digestivo no se encontró ningún tipo de ingesta ni signos de enfermedad o intoxicación, descartando otros factores como causa del fallecimiento.

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