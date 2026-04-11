Seis Policías son Detenidos en Flagrancia Durante Cateo en Coscomatepec, Veracruz

Durante la tarde del viernes 10 de abril, la Fiscalía General del Estado (FGE), llevó a cabo un cateo autorizado por un juez que dejó 6 policías detenidos e indicios asegurados, en la colonia Centro del municipio de Coscomatepec de Bravo, en la zona montañosa del estado de Veracruz.

En dicho operativo, se detuvo en flagrancia a 6 personas identificados como, Anselmo "N" Jesús "N", Diego "N", Lauro Arturo "N", Dana Natalia "N" y Bonifacio "N”, quienes se desempeñaban como elementos de la policía municipal de Coscomatepec de Bravo, como presuntos responsables de los delitos de incumplimiento de un deber legal y contra la salud.

Video: Tres Personas Resultan Detenidas tras Cateos en Córdoba, Veracruz

El operativo de cateo se dio a través de fiscales, peritos y policías ministeriales adscritos a la Fiscalía Regional de Córdoba, en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública del estado.

Además de los detenidos, se aseguraron diversos indicios consistentes en bolsas que contenían hierva verde seca con características similares a la marihuana, así como equipo táctico y celulares, mismos que serán integrados en la carpeta de investigación.

Derivado de la detención, respetando sus derechos humanos y el debido proceso, los policías serán presentados ante el órgano jurisdiccional para que se defina su situación jurídica.

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Detenidos en cateos en Córdoba

Tres personas del sexo masculino fueron detenidas la mañana de este viernes, en operativos conjuntos entre la Policía Ministerial, Guardia Nacional, Ejercito y Policía Estatal. Desde primera hora se concentraron en la avenida 9 y calle 7 y salieron en recorrido para efectuar las órdenes de cateo.

En la colonia Colorines hicieron efectiva una orden de cateo en un domicilio y dos personas fueron detenidas. Mientras que en la colonia Los Filtros, un hombre fue detenido y le decomisaron una motocicleta y una bolsa con objetos.

Los tres rindieron su declaración en la fiscalía regional de justicia zona centro Córdoba donde quedaron a disposición de las autoridades para la responsabilidad que les resulte y en las siguientes horas definirán su situación jurídica.



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