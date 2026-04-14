¿Qué Pasó Hoy en Torres de Potrero, Álvaro Obregón, CDMX, Que Provocó Megafuga de Agua?

Una megafuga de agua se convirtió en una “cascada” en la colonia de Torres de Potrero en la alcaldía Álvaro Obregón, por lo que varias viviendas resultaron con daños. Las autoridades explicaron qué falló y qué pasará con las personas afectadas.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron en la calle Prolongación de Mercadela, cuando los vecinos escucharon que el agua corría con fuerza.

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Un vecino dijo a N+:

“A las 3 de la mañana fue el desfogue, ya son varias veces que dejan salir poca, pero ahora fue más, tiene años que nos pasó lo mismo”.

Los habitantes de la colonia Torres de Potrero coincidieron que esta no es la primera vez que ocurre el desfogue, sin embargo, en esta ocasión se salió de control.

“Normalmente sueltan el agua, pero esta vez la soltaron demasiado fuerte”, indicaron.

Debido a la fuerza con la que el agua corrió por la calle, al menos, 9 viviendas se inundaron, 5 predios y dos vehículos, resultaron afectados por el desfogue que se salió de control. De hecho, el nivel de la inundación alcanzó un metro de altura.

Por lo tanto, las casas, muebles, artículos eléctricos y ropa, se perdieron por completo.

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¿Qué dijeron las autoridades sobre la megafuga en Torres de Potrero?

Las autoridades de Protección Civil acudieron a las inmediaciones de la colonia Torres de Potrero, quienes refirieron que hay un seguro por parte de la Secretaría del Agua para atender estas emergencias.

“Hay un seguro de la secretaría del agua que justamente está viendo esta situación, ese es el apoyo que les va a dar la alcaldía”, aseguró la titular de la SGIRPC, Myriam Urzúa.

Más tarde la Secretaría de Gestión Integral del Agua (SEGIAGUA), informó que se controló la "aportación de agua" que se presentó este día, además, confirmó las causas exactas de este hecho.

"El escurrimiento se originó por la falla en el mecanismo de elevación de la compuerta de la trifurcación Judío-Lerma, lo que generó afectaciones en la regulación del caudal", afirmó.

También confirmó que no hay personas lesionadas ni pérdidas humanas por el desfogue. Se realiza la rehabilitación de las tres compuertas que integran el sistema de control de caudal y nivel, además de la implementación de sistemas de automatización y telemetría.

Actualmente, se opera con normalidad y el abastecimiento de agua está garantizado para todos los vecinos. Se activó el PLAN DNIII-E para apoyar a las personas afectadas.

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