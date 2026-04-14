Impresionante Fuga de Agua en Álvaro Obregón: "Ya se Llevó Dos Carros"
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La fuerza de la corriente del agua arrastró al menos dos vehículos, en la colonia Torres de Potrero, en Álvaro Obregón
Una mega fuga de agua provoca una cascada en calles de la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón, CDMX; la fuerza de la corriente arrastró varios vehículos
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Este martes, 14 de abril de 2026, se registra una mega fuga de agua en calles de la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX).
Según los primeros reportes, la mega fuga de agua provocó una cascada en las calles que están de bajada, la fuerza de la corriente arrastró al menos dos vehículos.
Así quedaron los dos vehículos arrastrados por la corriente de la megafuga de agua que incluso levantó el pavimento en calles de la colonia Torres de Potrero de la alcaldía Álvaro Obregón en la Ciudad de México.— NMás (@nmas) April 14, 2026
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Noticia relacionada: Mega Fuga de Aguas Negras Contamina el Río Sabinas Desde Hace 5 Años en Nuevo León.
Vecinos aseguran que se trató de un desfogue de agua
En entrevista con N+, un vecino de la zona aseguró que se trató de un desfogue de agua que comenzó desde la madrugada de hoy y señaló las afectaciones que sufrieron, debido a la gran cantidad de agua.
Personal de Protección Civil y Obras de la alcaldía, así como bomberos llegaron a la zona para cerrar las válvulas y comenzar los trabajos de reparación.
Personal de Protección Civil y Obras de la alcaldía ya se encuentra en Torres de Potrero.— Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) April 14, 2026
Se realizó acordonamiento de zona para facilitar trabajo de cierre de válvulas.
Seguiremos informando. pic.twitter.com/hyLtIQhOm9
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Con información de N+
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