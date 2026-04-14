Inicio Ciudad de México Impresionante Fuga de Agua en Álvaro Obregón: "Ya se Llevó Dos Carros"

Impresionante Fuga de Agua en Álvaro Obregón: "Ya se Llevó Dos Carros"

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La fuerza de la corriente del agua arrastró al menos dos vehículos, en la colonia Torres de Potrero, en Álvaro Obregón

Una mega fuga de agua provoca una cascada en calles de la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón, CDMX; la fuerza de la corriente arrastró varios vehículos

Una mega fuga de agua provoca una cascada en calles de la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón, CDMX; la fuerza de la corriente arrastró varios vehículos

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Este martes, 14 de abril de 2026, se registra una mega fuga de agua en calles de la colonia Torres de Potrero, alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México (CDMX).

Según los primeros reportes, la mega fuga de agua provocó una cascada en las calles que están de bajada, la fuerza de la corriente arrastró al menos dos vehículos.

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Vecinos aseguran que se trató de un desfogue de agua

En entrevista con N+, un vecino de la zona aseguró que se trató de un desfogue de agua que comenzó desde la madrugada de hoy y señaló las afectaciones que sufrieron, debido a la gran cantidad de agua.

Video: "Todo se Hundió": Vecino Narra Afectación por Megafuga de Agua en Álvaro Obregón

Personal de Protección Civil y Obras de la alcaldía, así como bomberos llegaron a la zona para cerrar las válvulas y comenzar los trabajos de reparación.

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Con información de N+

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