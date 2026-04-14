Niño Samuel, Herido con Arma Blanca por un Sujeto en Santa Fe, Sale de Hospital en CDMX

El niño Samuel, de 3 años de edad, quien fue atacado con un arma blanca por un sujeto en calles de la colonia Santa Fe, alcaldía Álvaro Obregón, fue dado de alta luego de permanecer varios días internado en el Hospital Pediátrico de Legaria en CDMX.

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El caso de Samuel conmocionó a la Ciudad de México, ya que el menor indígena se encontraba en una zona de juegos infantiles cuando fue agredido con un machete en la cabeza el 10 de abril. Este martes, el IMSS Bienestar y su propio padre, Felipe Rodríguez, quien confirmaron que el estado de salud de su hijo mejoró y fue dado de alta.

¿Qué pasó con el niño Samuel?

El niño Samuel es el menor de siete hermanos. El día de la agresión estaba jugando en las resbaladillas de un parque de la colonia Santa Fe, cuando un sujeto, en presunto estado de intoxicación, lo atacó con el arma blanca en la cabeza.

Los testigos de inmediato detuvieron al hombre, a quien intentaron linchar y, mientras llegaban las autoridades, lo amarraron a un poste. En tanto, Samuel fue trasladado de urgencia en helicóptero porque presentó una fractura en la cabeza.

Los papás del niño Samuel, Felipe Rodríguez y Catalina Rivera, todo el tiempo estuvieron al pendiente de su estado de salud. La familia indígena Tzotzil llegó hace 5 meses desde Chiapas, con la finalidad de mejorar su calidad de vida.

¿Y el agresor del niño Samuel?

Las autoridades de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) detuvieron al sospechoso, a quien trasladaron ante el Ministerio Público.

Además, luego de un cruce de información, se identificó que el hombre ya había participado en un asalto a una tienda departamental ocurrido en febrero en la colonia Estado de Hidalgo, de la alcaldía Álvaro Obregón.

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