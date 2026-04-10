Hombre Ataca con Arma Blanca a Niño de 4 Años en Santa Fe, CDMX; Intentaron Linchar a Agresor

Un niño de 4 años de edad fue atacado con un arma blanca por un sujeto en calles de la colonia Santa Fe, de la alcaldía Álvaro Obregón en la CDMX.

Según los primeros reportes, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) acudieron a atender un llamado de emergencia en el cruce de las calles Vasco de Quiroga y Gómez Farías, por lo que al llegar encontraron a un menor lesionado; se pidió una ambulancia.

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Asimismo, se percataron de que un hombre estaba atado a un poste. Los testigos refirieron que lo aseguraron para evitar que se diera a la fuga y causara lesiones a otros transeúntes.

Mientras que el menor agredido fue revisado por paramédicos, quienes indicaron que tenía una probable fractura de cráneo y lo trasladaron de urgencia a un hospital para su atención especializada.

“Un helicóptero Cóndor de esta Secretaría lo llevó al estacionamiento de una tienda departamental en la calzada Legaria, para que siguiera su camino vía terrestre al Hospital Pediátrico de Legaria”, afirmó.

¿Cómo ocurrió la agresión al menor en la colonia Santa Fe en CDMX?

Los testigos narraron a las autoridades que el hombre atacó al niño sin motivo. De inmediato lo sometieron para que no lesionara a más personas. Además, lo golpearon en diversas ocasiones.

El sospechoso fue trasladado a un hospital bajo custodia policial, ya que presentó una herida cortante en la cabeza, golpes contusos y heridas en diversas partes del cuerpo.

“De los hechos se dio parte al agente del Ministerio Público para las investigaciones correspondientes y determinar la situación jurídica del detenido”, puntualizó.

Luego de hacer un cruce de información, se encontró que el hombre presuntamente responsable de esta agresión, está involucrado con un evento ocurrido en febrero de 2025.

El sujeto entró a una tienda departamental y se atrincheró mientras amenazaba a los empleados con un tubo en la colonia Estado de Hidalgo en la misma demarcación.

Condenan agresión a menor

Una vez que se dio a conocer la agresión en contra del menor de edad en calles de la colonia Santa Fe, el alcalde de Álvaro Obregón, Javier López Casarín, aseguró que se trata de “un acto brutal que nos indigna”.

“Es un acto brutal que nos indigna y que no puede ni debe quedar impune”, aseguró.

El funcionario explicó que debido a la condición de salud del pequeño, se tuvo que trasladar vía aérea al Hospital Infantil de Legaria, donde actualmente recibe atención especializada.

“Instruí que se dé seguimiento puntual a este caso y hago un llamado a la Fiscalía CDMX para que realice una investigación exhaustiva, y se castigue de manera ejemplar al responsable”, afirmó.

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EPP