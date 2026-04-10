Hallan Más de 50 Indicios Forenses Durante Jornada de Búsqueda en Lagos de Tláhuac y Chalco

Las autoridades informaron que han hallado más de 50 indicios forenses durante las jornadas de búsqueda de personas desaparecidas en los lagos de Tláhuac y Chalco, ubicados en los límites de CDMX y Edomex.

De acuerdo con los primeros reportes, estas labores corresponden a la cuarta búsqueda por patrones de 2026, es decir, por secciones de áreas. En estas tareas participan familias buscadoras independientes, colectivos, personas solidarias y autoridades. Entre ellas se encuentran la Fiscalía CDMX, Bomberos, Corenadr, así como Protección Civil.

Noticia relacionada: Desaparece Predicador en Sierra de Chilpancingo, Guerrero: “Siempre Lleva su Biblia”

También elementos de la Secretaría de Marina, SSC, ERUM y de la Comisión de Búsqueda de Personas de CDMX y Edomex.

Las jornadas de búsqueda iniciaron desde este 7 de abril, donde, con apoyo de drones, lanchas, binomios caninos y maquinaria especializada, llevan a cabo diversas acciones de localización de personas desaparecidas.

Video: Madres Buscadoras en México: Extorsionadores Piden Dinero y Mandan Fotos de Supuestos Hijos

¿Cómo hallaron indicios forenses en lagos de Tláhuac y Chalco?

La búsqueda en los lagos de Tláhuac y Chalco ha dejado hallazgos que podrían ser clave en las investigaciones relacionadas con personas desaparecidas. Esto es lo que se encontró:

El primer día de búsqueda (7 de abril) se recorrieron 14 mil 370 m² y encontraron un área de hallazgo forense; se descartaron 38 elementos.

Para el segundo día de búsqueda (8 de abril), familiares, voluntarios y autoridades recorrieron 16 mil 108 m². Se descartaron 22 elementos y se localizaron 21 indicios forenses.

Mientras que en el tercer día de búsqueda (9 de abril), se recorrieron 8 mil 226 m² terrestres y 12 mil 691 m² lacustres, en esta jornada también usaron un dron acuático. Se descartaron 16 elementos y se localizaron 32 indicios forenses.

Ahora todos los indicios hallados serán enviados a las instituciones correspondientes para ser analizados por especialistas.

¿Qué es un indicio forense?

Es importante destacar que un indicio forense es todo objeto, instrumento, huella, marca, rastro o vestigio, que se percibe a través de los sentidos y que puede tener relación con un hecho presuntamente delictivo.

Por ello, los indicios forenses se clasifican de esta manera:

Biológicos:

Fluidos corporales

Tejido humano o restos óseos

Elementos pilosos (cabello o vello)

No biológicos:

Objetos personales (carteras, identificaciones, llaves).

Prendas de vestir y calzado.

Casquillos, proyectiles o herramientas.

Documentales y digitales:

Fotografías

Notas manuscritas

Archivos en dispositivos electrónicos encontrados en el lugar de la intervención

Historias relacionadas:

EPP

