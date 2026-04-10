Inicio Estado de México Asesinato de Mateo en Ecatepec: Testigos Cuentan a N+ que el Niño y su Madre Sufrían Violencia

Asesinato de Mateo en Ecatepec: Testigos Cuentan a N+ que el Niño y su Madre Sufrían Violencia

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N+

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El presunto agresor de Mateo ya fue detenido y puesto a disposición del Ministerio Público

Mateo fue asesinado por su padrastro en Ecatepec.

Policías de Ecatepec resguardan el domicilio donde fue asesinado Mateo. Foto: N+

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El asesinato de Mateo, un niño de 8 años de edad, cimbró al municipio de Ecatepec, en Estado de México: testigos declararon a N+ que el menor y su madre sufrían violencia.

De acuerdo con los primeros reportes, el padrastro del menor, identificado como Carlos Edmundo ’N’, lo habría atacado con un arma blanca en el cuello, la tarde del 9 de abril de 2026, en una casa ubicada en la colonia San Martín de Porres, en Ecatepec.

Según testigos del homicidio, se escucharon gritos cuando el menor habría sido agredido por su padrastro.

“Yo lo único que qué sé es que las autoridades no se movieron” para salvar al niño, declaró una de las vecinas, de forma anónima, a N+.

Video: Asesinan a Niño de 8 Años en Ecatepec, Edomex; Su Padrastro Fue Detenido

Información en desarrollo…

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Con información de N+.

RMT

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