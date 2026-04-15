VIDEO: Familia Queda Atrapada en Medio de Balacera en Colonia Anáhuac de la Miguel Hidalgo, CDMX

Una serie de detonaciones de arma de fuego en la colonia Anáhuac de la alcaldía Miguel Hidalgo en la Ciudad de México provocó la movilización de servicios de emergencia; una familia quedó atrapada en medio de la balacera.

De acuerdo con los primeros reportes, los vecinos alertaron a las autoridades por una serie de detonaciones que se escucharon en la calle Lago Zirahuén.

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Por está razón, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC), llegaron al lugar para verificar la situación. Los testigos relataron que se escucharon más de siete disparos, por lo que de inmediato llamaron al 911.

Sin embargo, luego mostraron a N+ una serie de videos en las que se observa el momento exacto de la balacera en la colonia Anáhuac.

Video: Captan Balacera en la Colonia Anáhuac en la Alcaldía Miguel Hidalgo en CDMX

¿Cómo quedó atrapada una familia en la balacera de la Miguel Hidalgo?

En las imágenes que obtuvo el equipo de N+, se observa el momento exacto en el que sujetos en motocicleta pasan a toda velocidad por la calle Lago Zirahuén minutos antes de las 15:30 horas de este miércoles.

Tan solo pasan unos segundos cuando una familia transita por la misma calle. Se trata de dos mujeres, un hombre y un menor de edad. Se aprecia cuando se sorprenden por la velocidad a la que van los ocupantes de la moto.

Luego voltean porque otros hombres en motocicleta van tras ellos. Se detienen y comienzan a realizar disparos de arma de fuego.

Una de las mujeres que lleva de la mano al niño, lo jala hacía ella. La otra mujer se voltea para hacer lo mismo y entre las dos lo cubren agachadas en el suelo. El hombre que las acompaña realiza la misma acción. Se escuchan gritos.

Momento en el que la familia queda atrapada en la balacera. Foto: N+

En el video aparecen cuatro sujetos en dos motocicletas, quienes comienzan a dar vuelta para huir al no darles alcance, pero en todo momento realizan disparos al aire.

¿Qué dijeron las autoridades por la balacera en la Anáhuac?

Una vez que se dio a conocer que hubo disparos con arma de fuego en la esquina de las calles Lago Zirahuén y Laguna de Mayrán, la SSC informó que no hay reporte de personas lesionadas.

"Al realizar los primeros trabajos de investigación y el análisis de las cámaras de videovigilancia, se supo que los probables responsables, posibles integrantes de un grupo delictivo, al parecer ingresaron a una vivienda", indicó la SSC.

Por está razón, aseguraron el predio y se dio parte al Ministerio Público para las investigaciones correspondientes.

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