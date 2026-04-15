Desaparece Director de Bienestar, Rogelio Portillo, en Huetamo, Michoacán; Lo Buscaba la DEA

El director de Bienestar de Huetamo, Michoacán, Rogelio Portillo Jaramillo, fue reportado como desaparecido en esa región; autoridades investigan.

Según la ficha de búsqueda, al también excandidato de Morena a la alcaldía de Huetamo, se le vio por última vez en dicho municipio el 28 de marzo alrededor de las 17:40 horas. Desde ese momento se desconoce su paradero, por lo que se teme por su integridad. "Ya que puede ser víctima de algún delito", indica el documento.

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Asimismo, refiere que Rogelio Portillo Jaramillo es de complexión mediana, tiene color de piel morena clara, su cabello es ondulado, corto y entrecano. Sus ojos son medianos y de color verde.

Una de sus señas particulares es una cicatriz en una de las clavículas. El día que fue visto por última vez vestía camisa color blanco con rayas en color negro, pantalón de mezclilla color azul oscuro y zapatos de vestir color café.

Las autoridades no descartan que el trabajador del Bienestar, encargado de los Servidores de la Nación en la región, haya sido privado de la libertad por grupos del crimen organizado que operan en la localidad.

Video: Fiscalía de Michoacán Emite Ficha de Búsqueda por Director del Bienestar en Huetamo

¿Quién es Rogelio Portillo Jaramillo?

Rogelio Portillo Jaramillo es conocido por su labor en la política mexicana. En 2021, su candidatura por la alcaldía de Huetamo, Michoacán, fue cuestionada por la opinión pública.

Lo anterior, porque la Administración de Control de Drogas de Estados Unidos (DEA), lo buscaba por vínculos con el crimen organizado.

En la ficha de búsqueda, las autoridades estadounidenses lo clasificaban como un fugitivo "armado y peligroso".

Portillo Jaramillo argumentó que era su padre, del mismo nombre, a quien buscaban. La ficha de búsqueda de la DEA fue retirada de su portal.

"No perdemos la fe"

Sobre la desaparición del funcionario de la Secretaría del Bienestar, Rogelio Portillo Jaramillo, el presidente municipal de Huetamo, Michoacán, Pablo Varona Estrada, dijo que es un hombre de fe y espera que pronto esté de vuelta con su familia.

"Soy un hombre de fe, siempre he sido un hombre de fe, no pierdo la fe de que nuestro amigo Rogelio regrese con su familia.

También pidió que no se haga "política barata por temas tan lamentables que suceden dentro de una familia".

"Hay que ayudarle a la familia, que tenga un buen final. Estamos dispuestos a ayudar con lo que nos toca", afirmó.

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EPP