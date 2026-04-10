Hombre Dispara a Banco Bienestar por Negarle Cobro de una Beca en Chihuahua

Una sucursal del Banco Bienestar fue atacada con arma de fuego en el municipio de Delicias, Chihuahua; el presunto responsable no pudo cobrar un apoyo social.

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron este viernes, cuando los servicios de emergencia fueron alertados a través del 911.

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En la llamada solicitaron la presencia de elementos de seguridad luego de que un hombre realizó un disparo al interior del banco, así lo confirmó el coordinador operativo de Seguridad Pública Municipal, Gilberto Terrazas.

¿Cómo ocurrió el ataque al Banco Bienestar en Chihuahua?

“Un masculino de alrededor de 45 años de edad pidió cobrar una beca, al momento de solicitarle el medio de pago, esta persona no lo traía, se molestó”, aseguró el funcionario en un mensaje a medios.

Asimismo, explicó que el sospechoso se molestó por no poder cobrar su apoyo económico y salió de la sucursal para dirigirse a su vehículo. Luego tomó un arma de fuego, regresó y disparó hacia el área de ventanilla donde estaba el empleado del banco.

En el lugar se encontraban varias personas, entre ellas, adultos mayores, quienes esperaban cobrar sus apoyos sociales, como la Pensión del Bienestar, por lo que entraron en pánico; no había guardia de seguridad al momento de la agresión.

Una vez que llegaron los elementos de la Policía Municipal, aseguraron la zona para que las autoridades correspondientes realizaran los peritajes. En tanto, se desplegó un operativo para dar con el sospechoso, quien escapó en un auto de modelo reciente de color rojo.

Las autoridades indicaron que hasta el momento no lo han localizado, no obstante, cuentan con las características del hombre que atacó el Banco del Bienestar. La sucursal podría ser reabierta luego de que concluyan los trabajos periciales.

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AMP