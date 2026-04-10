Fitch Ratifica Calificación Crediticia de México en "BBB-" con Perspectiva Estable

La agencia calificadora Fitch Ratings ratificó la calificación crediticia de México en "BBB-" con perspectiva estable, fundamentada en la prudencia del marco de política macroeconómica, la solidez de las cuentas externas y la diversificación de la economía nacional.

Según la agencia, estos factores han permitido al país enfrentar episodios adversos ante las tensiones comerciales y geopolíticas globales.

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Crecimiento y amortiguadores económicos

Fitch reconoció que el crecimiento económico en 2025 superó sus expectativas iniciales, impulsado por la fortaleza de las exportaciones y el consumo privado. A pesar de la incertidumbre comercial que limitó la inversión, la agencia destacó dos elementos clave que funcionan como amortiguadores ante choques externos:

El bajo déficit en la cuenta corriente.

El régimen de tipo de cambio flexible.

Perspectivas para 2026: T-MEC y Mundial

Para el presente año, la calificadora anticipa una aceleración de la actividad económica motivada por condiciones financieras menos restrictivas y el acceso preferencial que otorga el T-MEC. Además, se espera que el Mundial de Fútbol genere un efecto positivo en la economía.

Por su parte, el gobierno federal proyecta que el Plan de Inversión en Infraestructura para el Desarrollo con Bienestar acelere proyectos estratégicos, beneficiando la productividad y la competitividad regional.

Situación fiscal y Pemex

En materia de finanzas públicas, Fitch destacó el desempeño favorable de los ingresos tributarios y un esfuerzo en la consolidación fiscal, aunque prevé un ajuste del gasto más gradual para este y el próximo año. Sobre el conflicto en Medio Oriente, estimó que el alza en los precios de los energéticos tendrá un efecto acotado en las finanzas del país.

Respecto a Pemex, la agencia reconoció avances operativos y financieros derivados del apoyo federal en 2025 y el anuncio de esquemas de inversión mixta. No obstante, señaló que aún persisten retos para incrementar la producción en el mediano plazo.

Resiliencia de mercados locales

Un punto relevante subrayado por Fitch es la baja participación de la deuda externa en el total, lo cual refleja la profundidad y resiliencia de los mercados locales de capital.

La Secretaría de Hacienda reiteró su compromiso con la estabilidad macroeconómica y el manejo responsable de la deuda, asegurando que esta ratificación permitirá a México mantener condiciones favorables de acceso a los mercados financieros nacionales e internacionales para consolidar un crecimiento sostenido.

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