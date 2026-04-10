Refinería de Dos Bocas Opera con Normalidad mientras Investigan Causa de Incendio: Pemex

Petróleos Mexicanos (Pemex) confirmó este viernes 10 de abril de 2026 que la refinería Olmeca de Dos Bocas, Tabasco, opera con normalidad tras el incendio registrado en la zona de almacenaje de coque, que no existen lesionados y se eliminaron todos los riesgos.

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Al respecto, a través de las redes sociales de la parastatal se emitió un breve mensaje con una imagen donde se mencionó que el director general de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, encabezó en el sitio la coordinación y que dirigió “personalmente las acciones para regularizar las operaciones para el manejo de coque”.

Investigan causa que originó incendio en Dos Bocas

Pemex informa que continúan los trabajos de los equipos multidisciplinarios, coordinados por el Director General, Víctor Rodríguez Padilla, para analizar el origen de las causas del evento en la refinería. pic.twitter.com/BBGeZIhJAX — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 10, 2026



Pemex informó esta tarde que continúan los trabajos de los equipos multidisciplinarios para analizar el origen de las causas del incendio en la refinería de Dos Bocas.

El Director General de Petróleos Mexicanos, Víctor Rodríguez Padilla, encabeza en sitio la coordinación y dirige personalmente las acciones para regularizar las operaciones para el manejo de coque.



Se confirma que la refinería opera con normalidad, que no existen lesionados y… pic.twitter.com/YDqAhS3oLw — Petróleos Mexicanos (@Pemex) April 10, 2026

También, por medio de un comunicado, Petróleos Mexicanos precisó que el incendio registrado en la fosa de almacenamiento de coque de la Refinería Olmeca fue totalmente sofocado alrededor de las 18:25 horas, sin que se presentaran afectaciones mayores. Así lo detalló:

“La intervención oportuna del personal y de los sistemas contra incendio, así como la aplicación de los protocolos de seguridad y movimientos operativos, permitieron controlar el incidente en poco más de hora y media”.

¿Quién colaboró en sofocar el incendio en Dos Bocas?

La atención se llevó a cabo mediante trabajo coordinado entre el personal de Pemex a través del Grupo Regional de Atención y Manejo de Emergencias Sur (GRAME SUR), SEMAR y Protección Civil Estatal y Municipal.

Se confirmó que no se registró personal intoxicado ni lesionado y se revisaron las causas que originaron el evento.

Asimismo, se informó a la población que “no existe riesgo alguno para la comunidad aledaña”.

¿Qué se sabe del incendio en Dos Bocas?

El jueves 9 de abril de 2026, un incendio en una bodega de almacenamiento de coque en la refinería Olmeca, en Dos Bocas, movilizó a más de 150 elementos de emergencia quienes sofocaron el fuego, sin que se reportaran lesionados.

El incendio ocurrió a menos de un mes de otro siniestro en el complejo Olmeca, registrado el 17 de marzo, que dejó cinco personas fallecidas tras la ignición de aguas aceitosas acumuladas por fuertes lluvias en un área externa de la instalación.

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Con información de N+

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