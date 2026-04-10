Fotos del Incendio en Dos Bocas: Así, el Operativo de la Marina en Refinería Olmeca

La Secretaría de Marina-Armada de México (Semar) informó que ayer, 9 de abril de 2026, activó el Plan Marina en fase de auxilio tras el nuevo incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas, municipio de Paraíso, Tabasco, y dio a conocer que no se reportaron personas lesionadas por el hecho.

En un comunicado, precisó que se activaron de manera inmediata los protocolos de emergencia para mitigar el incendio, en coordinación con Petróleos Mexicanos (Pemex), luego de que la Estación Naval de Búsqueda, Rescate y Vigilancia Marítima (ENSAR) Dos Bocas informara sobre una gran columna de humo en la zona.

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Columna de humo tras incendio en la refinería Olmeca. Foto: Semar

Actuación ante la emergencia

Detalló que la Tercera Región Naval desplegó al personal para poder atender la emergencia:

100 elementos navales.

Dos helicópteros.

Dos pipas de agua.

Un autobús de pasajeros para evacuar al personal.

Ocho vehículos tipo pick up.

Cuatro ambulancias con 16 elementos de Sanidad Naval para brindar asistencia médica.

Personal combate emergencia por incendio en la refinería Olmeca. Foto: Semar

El personal de Sanidad Naval, en coordinación con el equipo de contraincendios de la Refinaría Olmeca, brindaron apoyo con 150 elementos, siete pipas de agua y dos ambulancias.

Gracias a ello “lograron mitigar el incendio, no reportándose personas lesionadas”.

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Operativo en la zona

De acuerdo con la Marina, con el fin de sumar esfuerzos en la sofocación del incendio, se sumó personal con equipo especializado de las siguientes instancias:

Secretaría de la Defensa Nacional (DEFENSA).

Guardia Nacional.

El Instituto Estatal de Protección Civil del Estado de Tabasco.

Protección Civil Municipal de Paraíso.

Protección Civil de Comalcalco.

La Administración del Sistema Portuario Nacional (ASIPONA).

“La Secretaría de Marina reafirma su compromiso de actuar de manera oportuna y eficaz ante situaciones de emergencia en coordinación con autoridades de los tres órdenes de gobierno, con el fin de salvaguardar la vida humana y proteger el medio ambiente”, añadió.

Operativo en refinería Olmeca de Tabasco tras incendio. Foto: Semar

Reunión de seguimiento

En tanto, Pemex informó que su director general, Víctor Rodríguez Padilla, acompañó al gobernador de Tabasco, Javier May, a la reunión de seguridad, para dar seguimiento al incidente en la Refinería Olmeca.

“En el encuentro participó personal de Pemex y del gobierno estatal, donde está descartado cualquier riesgo a la población, trabajadores, instalaciones de la refinería y al medio ambiente”.

Activación del Plan Marina tras incendio en la refinería OImeca. Foto: Semar

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Con información de N+.

spb