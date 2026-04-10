¿Cómo la Violencia entre Dos Grupos de Chimpancés Puede Mostrar los Conflictos Humanos?

Dentro del Parque Nacional de Kibale, en Uganda, dos grupos de chimpancés salvajes tienen una pelea a muerte, a tal grado que sus causas e implicaciones forman parte de un estudio encabezado por la Universidad de Texas que publicó la revista Science.

En muchas especies de primates, la división de los grupos grandes no son raras, pero en el caso de los chimpancés las escisiones permanentes son extraordinariamente raras y las pruebas genéticas sugieren que se producen una vez cada 500 años.

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Durante las dos primeras décadas de observación, la comunidad Ngogo, conformada por unos 200 miembros, se mantuvo cohesionada y aunque había subgrupos, se trataba de una dinámica típica de la especie.

En 2015, comenzó su rápido proceso de división en dos sectores: el occidental y el central, claramente polarizados, por lo que se instauró una violencia mortal entre ambos. En 2018, la división se completó y vinieron los territorios separados.

Redefinir la familiaridad

Desde entonces, han ocurrido una serie de ataques mortales del grupo occidental contra miembros del central. Entre 2018 y 2024, los investigadores observaron o dedujeron con gran certeza siete ataques contra machos adultos y 17 contra crías.

Los chimpancés, que durante mucho tiempo habían cooperado y establecido vínculos, se volvieron unos contra otros tras la división, lo que indica que la identidad de grupo puede redefinirse más allá de la mera familiaridad.

Aaron Sandel, firmante principal del artículo del estudio, señaló dos aspectos a destacar en este caso:

Los chimpancés están matando a antiguos miembros del grupo.

Las nuevas identidades grupales anulan las relaciones de cooperación que habían existido durante años.

Aunque el investigador evitó calificar el comportamiento como guerra civil, dejó claro que la polarización y la violencia colectiva podrían darnos una idea de nuestra propia especie.

Según el estudio, “si los grupos de chimpancés pueden polarizarse, dividirse y participar en agresiones letales sin marcadores culturales de tipo humano, entonces las dinámicas relacionales pueden desempeñar un papel causal más importante en los conflictos humanos de lo que a menudo se supone”.

¿Por qué vienen las divisiones grupales?

De acuerdo con los especialistas, muchos conflictos pueden tener su origen en la ruptura de las relaciones interpersonales más que en divisiones étnicas o ideologías arraigadas.

De ahí que hay diversos motivos posibles para el inicio de la división de un grupo tan numeroso, como una mayor competencia por el alimento o la rivalidad entre machos.

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En el caso de la comunidad Ngogo, la división comenzó con una modificación en la jerarquía de dominancia masculina y se produjo un año después de la muerte de machos adultos que habrían mantenido unido al grupo.

Aunque este hecho no explica por sí mismo el caos comunitario, permitió que se agravaran las tensiones entre los dos subgrupos.

En cuanto los ataques, el estudio observó que el grupo occidental, numéricamente más pequeño, fue el que realizó la mayoría de los ataques, lo que contradice los modelos simples de equilibrio de poder.

El éxito ofensivo persistente de los machos occidentales “sugiere que la cohesión respaldada por relaciones duraderas puede compensar la desventaja numérica”.

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Con información de EFE

ICM