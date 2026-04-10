Adolescentes Tienen Acceso Libre a Bebidas en Fiestas Clandestinas a Pesar de Prohibiciones

La Ley General de Salud establece que quienes vendan alcohol a menores de edad para su consumo, pueden recibir sanciones equiparables a la corrupción de menores, no obstante, los adolescentes siguen teniendo acceso libre a bebidas en fiestas clandestinas que se realizan cerca de planteles educativos.

Nancy de 15 años de edad, estudiante de preparatoria, afirma que asistía a eventos clandestinos dirigidos a menores desde que estudiaba la secundaria.

“En esa fiesta tú podías ir a comprar cerveza, podías ir a comprar azulitos, micheladas, podías encontrar a los dealers, conseguías tú la droga y asimismo el tusi, el cristal, la cocaína”

Explica cómo asistía a esa clase de fiestas:

“Yo tenía grupos de amigos o así, en chat privado en los cuales me decían que si yo quería ir a una fiesta, al terminar la escuela, yo iba y no ocupas ni credencial, no ocupas ni identificación, solamente tocas, dices con quién vas o pagas tu boleto”

Recuerda haber asistido a más de diez fiestas clandestinas, hasta que se intoxicó presumiblemente con alcohol adulterado.

“En algún momento yo me llegué a sentir demasiado mal, desesperación, mucha ansiedad, mareos, me llegué a desmayar como dos ocasiones en esos eventos”

Video: Pese a Prohibiciones, Jóvenes Tienen Acceso Libre a Bebidas en Fiestas Clandestinas

Eventos

En Punto documentó un evento anunciado como “tardeada” para estudiantes de preparatoria, se realizó en el bar ‘La Coyotiza’, en la colonia Agua Azul, en Nezahualcóyotl, Estado de México, convocado en TikTok por la cuenta Los Cangris, había más de 150 menores de edad que, sin restricción, compraban y consumían alcohol, en el lugar, sin salidas de emergencia, se cobraba un cover de 60 pesos. Todo, a unas cuadras del Palacio Municipal.

Al respecto Jesús Villalobos de la Red por los Derechos de la Infancia en México, indicó:

“El niño o la niña también tiene un grado de responsabilidad, pero para que ese acto se consume, sus padres, sus madres, las autoridades de la escuela y aún más, el Estado mexicano tiene que garantizar, tendría qué garantizar que eso no suceda”

La ley prohíbe el acceso de menores a bares, establece que en “tardeadas” no se puede vender alcohol y los establecimientos no pueden estar a menos de 500 metros de centros educativos, pero ahí mismo en Neza, frente a la Facultad de Estudios Superiores Aragón de la UNAM, los antros permiten el acceso con credencial de la UNAM, lo que no garantiza que sean mayores de edad, pues muchos estudiantes tienen entre 17 y 19 años.

En el sitio identificado como “Shine Bar”, ubicado sobre una taquería, no hay salidas de emergencia y el sobrecupo es evidente, a pesar de ello, patrullas de policía pasan por el lugar sin intervenir.

Juan Carlos Vicente, coordinador de Protección Civil de Nezahualcóyotl, Estado de México, señaló:

“La mayor información nos llega a través de las redes sociales que tienen la costumbre de publicar ese tipo de fiestas, aunque sean clandestinas, cuando llegamos nosotros, es desde una notificación hasta la suspensión del evento mismo”

En Naucalpan, Estado de México, se documentó la operación de sitios como “Huastes”, en la colonia Tercer Mundo, a unas cuadras de la FES Acatlán y del CCH de la UNAM, este lugar convoca a sus eventos a través de TikTok, anunciando acceso sin credencial oficial.

Funciona bajo distintos esquemas, en ocasiones, como una carpa instalada en la vía pública para eventos especiales, donde se registran sobrecupo, venta de alcohol y presencia de menores, incluso en videos difundidos en medios sociales, pero, de forma regular, “Huastes” opera al interior de una casa.

José Carlos Quezada, comisario de la Guardia Municipal de Naucalpan, Estado de México, precisó:

“Muchas veces los dueños de las casas, pues utilizan estos predios y los utilizan para hacer estas fiestas clandestinas. Lo que nosotros hacemos es tratar de conciliar en el momento con los personales responsables de la fiesta, ya que es propiedad privada, nosotros solo podríamos ingresar ya sea a petición de parte o que exista algún mandato por algún juez o un mandamiento por parte de la fiscalía”

La Ley General de Salud establece sanciones que pueden equipararse a la corrupción de menores para quienes vendan alcohol a personas sin edad legal.

“Lo que vemos entonces es una problemática de dos vías, primero, cómo se regulan las redes sociales, pero también cómo se regulan los espacios que están cercanos a las escuelas”, señaló Jesús Villalobos de la Red por los Derechos de la Infancia en México.

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Con información de Víctor Valles-Mata, Carlos Moreno y Fernando Guillén

LECQ