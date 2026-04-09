Zelenski Acepta Tregua en la Guerra de Rusia contra Ucrania por la Pascua Ortodoxa

Ucrania y Rusia han declarado un alto el fuego por la celebración de la Pascua ortodoxa. La tregua propuesta por Vladimir Putin ha sido aceptada por Volodímir Zelenski, por lo que los enfrentamientos cesarán por 32 horas.

“La gente necesita una Pascua sin amenazas y un avance real hacia la paz”, declaró el presidente de Ucrania .

sin amenazas y un avance real hacia la paz”, declaró el presidente de . A cuatro años del inicio de la invasión rusa en Ucrania, el conflicto se ha estancado con grandes costos para ambas partes.

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Rusia y Ucrania admiten tregua por la Pascua

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania, dijo este jueves que su país está listo para una tregua durante la Pascua ortodoxa. El alto al fuego fue propuesto por Vladímir Putin para los días 11 y 12 de abril.

A través de su canal de Telegram, el mandatario ucraniano declaró que aceptaba la breve tregua:

“Ucrania ha dicho repetidas veces que estamos listos para dar pasos recíprocos. Propusimos un alto el fuego para las festividades de Pascua y actuaremos en consecuencia”.

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Zelenski declaró que su país merece una Pascua sin ataques y añadió que Rusia puede aprovechar esta oportunidad para una paz duradera. Además, aseguró que su país ya había propuesto anteriormente una tregua por la festividad cristiana:

“La gente necesita una Pascua sin amenazas y un avance real hacia la paz; y Rusia tiene una oportunidad de no volver a los ataques tras la Pascua”.

Previamente, Putin anunció que había ordenado al Estado Mayor ruso “cesar las operaciones de combate en todas las direcciones” durante la tarde del 11 de abril y el domingo 12. En un comunicado, el Kremlin señaló:

“Partimos de la base de que la parte ucraniana seguirá el ejemplo de la Federación Rusa”.

Una Pascua sin ataques para una guerra estancada

A cuatro años del inicio de la guerra en Ucrania, tanto Kiev como Moscú presentan un severo desgaste. Mientras que Ucrania padece dificultades para reclutar nuevas tropas, Rusia ha perdido casi 25 mil soldados cada mes, según datos de la OTAN.

Hasta diciembre del 2025, habrían fallecido más de 200 mil soldados rusos en el campo de batalla. Durante las primeras semanas de la invasión, Rusia avanzó rápidamente por el este de Ucrania. Actualmente controla el 19% del territorio ucraniano, aunque los mayores avances fueron al inicio de la guerra.

Ucrania ha intensificado en los últimos días los ataques contra objetivos energéticos rusos, en medio de un estancamiento en las negociaciones. Moscú ha exigido concesiones territoriales y políticas que Zelenski ha rechazado por considerarlas equivalentes a una capitulación.

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