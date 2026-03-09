Vladimir Putin Reafirma Apoyo "Inquebrantable" de Rusia a Nuevo Líder Supremo de Irán

El presidente Vladimir Putin ofreció este lunes 9 de marzo el apoyo "inquebrantable" de Rusia a Irán, en su felicitación al nuevo líder supremo iraní, Mojtaba Jamenei, nombrado una semana después de que su padre fuera asesinado al inicio de la ofensiva de Israel y Estados Unidos.

"Me gustaría reafirmar nuestro apoyo inquebrantable a Teherán y nuestra solidaridad con nuestros amigos iraníes", dijo Putin en su mensaje a Mojtaba Jamenei, de 56 años, y añadió que "Rusia ha sido y seguirá siendo un socio fiable" de la república islámica.

"En un momento en que Irán afronta una agresión armada, su desempeño en tan elevada posición requerirá sin duda un gran coraje y dedicación", añadió Putin.