Alto Mando del Ejército Francés Teme una “Guerra Abierta” contra Rusia

Se dio a conocer que el Ejército francés quiere prepararse para una posible “guerra abierta” con Rusia. El jefe del Estado Mayor de la Defensa francés, Fabien Mandon, advirtió sobre “su principal preocupación”.

El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Fabien Mandon, declaró este jueves 9 de abril de 2026, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, que la perspectiva de una "guerra abierta" con Rusia era su "principal preocupación en materia de preparación de las fuerzas armadas".

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El jefe del Estado Mayor de la Defensa, general Fabien Mandon, declaró este jueves, durante una comparecencia ante la Comisión de Defensa de la Asamblea Nacional, que la perspectiva de una "guerra abierta" con Rusia era su "principal preocupación en materia de preparación de las fuerzas armadas".

Las declaraciones del general captaron la atención de los legisladores reunidos este jueves 9 de abril. Esta comparecencia, dedicada a la actualización de la Ley de Programación Militar (LPM), cuyo objetivo es reforzar el presupuesto de defensa para 2030, brindó la oportunidad de reiterar la magnitud de las capacidades militares de Rusia.

"Rusia contará con 1.3 millones de soldados en 2025, con una proyección de 1.9 millones en 2030", explicó el general Fabien Mandon.

Prevén que el número de tanques pesados rusos aumente

También especificó que se prevé que el número de tanques pesados rusos aumente de 4 mil en 2025 a 7 mil en 2030.

En contraste, se espera que el número de buques de guerra rusos se mantenga estable, entre 230 y 240 unidades.

Fortalecer la defensa francesa como prioridad

Este fortalecimiento del poder militar ruso justifica, según el jefe del Estado Mayor, la necesidad de aumentar las capacidades de defensa francesas.

El general Fabien Mandon enfatizó el carácter “crucial” de la Ley de Programación Militar (LPM) para la protección de los ciudadanos franceses, el territorio nacional y los intereses. El proyecto de ley que actualiza la Ley de Programación Militar (LPM) prevé así 36 mil millones de euros adicionales para las fuerzas armadas, que se suman a los 413 mil millones de euros ya asignados para el período 2024-2030.

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Con información de N+

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