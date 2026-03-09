Macron Anuncia Misión Defensiva para Reabrir Estrecho de Ormuz

Este lunes 9 de marzo de 2026, el presidente de Francia, Emmanuel Macron, anunció que "está en marcha" una misión internacional de carácter "defensivo" para "abrir progresivamente" el estrecho de Ormuz.

Se trata de una importante zona petrolera, por donde pasa un importante porcentaje del crudo y del gas mundial, así como de otros productos esenciales.

Noticia relacionada: Irán Amenaza Con Atacar Buques de Estados Unidos e Israel en Estrecho de Ormuz.

¿Cuándo iniciará la misión defensiva?

El mandatario francés expuso que la misión para reabrir el estrecho de Ormuz debería llevarse a cabo con "países europeos y no europeos" y dijo que se realizaría "una vez terminase la fase más crítica del conflicto", aunque no precisó más detalles.

Preparamos esta misión con nuestro socios, de manera ordenada y tendrá un objetivo meramente pacífico de acompañamiento. Es algo esencial para nuestra economía y para la economía mundial.

Macron además habló de "escoltar" varios tipos de embarcaciones para que "el gas y el petróleo" puedan transitar de nuevo por Ormuz.

Noticia relacionada: Estrecho de Ormuz: Trump Activa Blindaje Naval y Financiero para Garantizar el Flujo Energético.

Video: Irán Mantiene Cerrado el Estrecho de Ormuz, ¿Qué Afectaciones Supone para el Suministro de Petróleo?

Movilización de más países

El presidente de Francia también dio a conocer que se desplegarán en el Mediterráneo Oriental ocho fragatas, dos portahelicópteros anfibio y un portaviones de Francia, lo cual permitirá "atraer y movilizar" a otros países europeos.

Macron detalló que Francia aportará dos fragatas para asegurar "la libertad de navegación y la seguridad" en el Mediterráneo Oriental y en el Mar Rojo.

"Nuestra meta es, con una posición estrictamente defensiva, estar cerca de todos los países que son atacados por la respuesta de Irán, de asegurar nuestra credibilidad y de contribuir a la desescalada regional”, indicó.

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de EFE.

spb