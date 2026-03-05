Irán Amenaza Con Atacar Buques de Estados Unidos e Israel en Estrecho de Ormuz
Guardia Revolucionaria iraní advirtió que si detecta buques de Estados Unidos, Israel y sus aliados en el estrecho de Ormuz, seguramente serán atacados; afirmó que hundió un petrolero estadounidense
La Guardia Revolucionaria iraní advirtió este jueves 5 de marzo que si detecta barcos de Estados Unidos, Israel, Europa y sus aliados, en el estrecho de Ormuz, seguramente serán atacados, pues el cruce está bajo la jurisdicción de la república islámica en tiempos de guerra.
Un mando militar señaló que el paso marítimo no está cerrado, según lo difundido por medios locales. Pero los buques que no cumplan con los protocolos internacionales corren el riesgo de una ofensiva por parte de Irán.
"No hemos cerrado el estrecho de Ormuz y estamos tratando a las embarcaciones que transitan por allí según los protocolos internacionales", declaró Kiumars Heidari, vicecomandante de los cuarteles generales centrales Khatam al-Anbia, a la estatal iraní IRIB TV.
"Hemos anunciado anteriormente que, con base en las leyes y resoluciones internacionales, la República Islámica de Irán tiene el derecho de controlar el paso por el estrecho de Ormuz en tiempos de guerra", añadió.
El militar, que pertenece al comando central unificado de las Fuerzas Armadas iraníes, insistió en que su país aplica "protocolos internacionales" a los buques que transitan por el estrecho y los que no los cumplan "podrían ser atacados o hundidos".
Añadió que no cesarán los ataques hasta que Estados Unidos esté desesperado, sin importar la duración del conflicto que acabó con la vida del líder supremo iraní, Alí Jamenei, el pasado 28 de febrero, en la operación "Furia Épica" llevada a cabo en conjunto con Israel.
"Hemos concluido que no abandonaremos esta guerra hasta derrotar a Estados Unidos dejándolo frustrado y desesperado", dijo Heidari.
"No nos importa los días que dure esta guerra", advirtió.
"Finalizaremos esta guerra cuando hayamos logrado nuestros objetivos", aseveró.
Afirma Irán que atacó petrolero estadounidense
La Guardia Revolucionaria de Irán dijo este jueves que había atacado un petrolero estadounidense en la parte norte del golfo Pérsico y que el buque estaba en llamas.
“El petrolero estadounidense fue alcanzado en la madrugada de hoy por combatientes de la fuerza naval del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria en el norte del Golfo Pérsico y actualmente se encuentra en llamas”, dijo el cuerpo militar de élite en un comunicado.
No hubo confirmación inmediata del incidente ni de un ataque similar que Irán denunció a principios de esta semana.
La guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán ha provocado una crisis en el estrecho de Ormuz, por donde pasa el 20 % del crudo mundial.
La agencia británica de Operaciones Comerciales Marítimas (UKMTO, en inglés) informó este jueves de una gran explosión frente a la costa meridional de Kuwait, en el Golfo Pérsico, el último de una serie de incidentes
