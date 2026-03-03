Estrecho de Ormuz: Trump Activa Blindaje Naval y Financiero para Garantizar el Flujo Energético

En medio de la tensión generada por el ataque estadounidense e israelí contra Irán el fin de semana pasado —denominado Operación Furia Épica—, el presidente Donald Trump anunció este martes una serie de medidas inmediatas para proteger el comercio marítimo de energía que transita por el Golfo, con especial atención al Estrecho de Ormuz.

¿Qué ordenó Trump y por qué importa el Estrecho de Ormuz?

A través de un mensaje publicado en su cuenta de Truth Social, Trump instruyó a la Corporación Financiera para el Desarrollo de los Estados Unidos (DFC, por sus siglas en inglés) a ofrecer seguros contra riesgos políticos y garantías financieras para las navieras que operan en esa zona.

Según el mandatario, el servicio estará disponible a un precio que calificó de "muy razonable" para todas las líneas de transporte marítimo.

El Estrecho de Ormuz, ubicado entre Irán y Omán, es el paso obligado de una parte significativa del petróleo transportado por mar a nivel mundial, lo que lo convierte en un punto de alta sensibilidad geopolítica, particularmente luego del operativo militar del pasado fin de semana.

La Armada como respaldo, si hace falta

Además del mecanismo financiero, Trump advirtió que Washington está dispuesto a ir más lejos. "De ser necesario, la Armada de los Estados Unidos comenzará a escoltar buques cisterna a través del Estrecho de Ormuz lo antes posible", señaló el mandatario.

La medida, de concretarse, implicaría una presencia militar activa de la Marina estadounidense en una de las vías marítimas más vigiladas del planeta, en un momento en que la región atraviesa una de sus mayores tensiones en años recientes.

En su mensaje, Trump fue categórico respecto al objetivo de estas acciones: "Pase lo que pase, Estados Unidos garantizará el libre flujo de energía al mundo."

El mandatario también anticipó que las medidas anunciadas no serán las últimas, al indicar que "próximamente se tomarán más medidas", sin precisar de qué tipo ni en qué plazos.

Lo que se sabe y lo que aún no

Con base en la información disponible, la orden hacia la DFC tiene efecto inmediato, según lo declaró el propio Trump. Sin embargo, el anuncio no especifica montos, coberturas concretas de los seguros, condiciones de elegibilidad para las navieras ni un calendario definido para el eventual despliegue naval.

El anuncio sobre el Estrecho de Ormuz se produce en el mismo día en que Trump, durante una reunión con el canciller alemán Friedrich Merz en la Oficina Oval, justificó el ataque contra Irán al afirmar que el régimen iraní "iba a atacar primero".

En ese mismo encuentro, el mandatario amenazó a España con romper la relación comercial tras la decisión del gobierno español de prohibir el uso de las bases de Rota y Morón para las operaciones militares contra Irán.

