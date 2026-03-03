Inicio Nacional Politica Sheinbaum Explica Motivo por el Que No Envió la Iniciativa de Reforma Electoral: “Ya Está Lista”

Sheinbaum Explica Motivo por el Que No Envió la Iniciativa de Reforma Electoral: "Ya Está Lista"

Luego de algunas modificaciones, la presidenta Sheinbaum Pardo asegura que la iniciativa de Reforma Electoral "ya está lista"

Claudia Sheinbaum, presidenta de México. Foto: N+

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, explicó el motivo por el que no envió el lunes, 2 de marzo de 2026, la iniciativa de Reforma Electoral al Congreso de la Unión, como lo había anunciado. 

En la conferencia mañanera de hoy, 3 de marzo de 2026, la mandataria señaló que ayer le entregaron la redacción de la iniciativa de Reforma Electoral "y todavía tuve yo algunos comentarios".

Detalló que "esencialmente, se modificaron algunos artículos adicionales a los artículos que tienen que ver con lo electoral y les comenté que no era necesario, entonces, se concentra nada más en la modificación de algunos artículos constitucionales que están relacionados exclusivamente con lo electoral".

Hoy en la tarde la revisamos para que no haya ninguna contradicción, ningún problema, por eso no se envió el día ayer.

Sin embargo, la presidenta Sheinbaum Pardo afirmó que “ya está lista, ahora sí”.

