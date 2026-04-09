Sofocan Incendio en la Refinería Olmeca de Dos Bocas; No Se Reportan Lesionados

Un incendio se registró este jueves 9 de abril en la bodega de Coque de la Refinería Olmeca, en Paraíso, Tabasco —instalación que desde marzo pasado ha acumulado una serie de incidentes—. Más tarde, Pemex informó que el siniestro fue sofocado.

Las llamas y una densa columna de humo negro se elevaron sobre las instalaciones desde las primeras horas de la tarde, visibles desde kilómetros a la redonda.

Petróleos Mexicanos dio a conocer el siniestro pasadas las 5:19 de la tarde, precisando que todos los cuerpos de emergencia de la zona se encontraban atendiendo el incidente. Hasta el momento del reporte, no había personas heridas.

Se mantiene activo el incendio registrado este 9 de abril en la bodega de Coque de la Refinería de Dos Bocas, en Tabasco.



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Sheinbaum: el incendio está controlado

"El incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado", informó la mandataria a través de sus redes sociales, tras ser notificada por el director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca.

Sheinbaum Pardo precisó que en las labores de atención participan 150 elementos de Pemex, con el apoyo de personal de la Marina, la Secretaría de la Defensa Nacional y el gobierno del estado de Tabasco. Indicó además que Pemex continuará informando a través de sus canales.

El director de Pemex y el gerente de la Refinería Olmeca me informan que el incendio se encuentra localizado exclusivamente en un área de almacenamiento de coque y está controlado.

Hasta el momento no se reportan personas lesionadas. En las labores participan 150 elementos de… — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) April 10, 2026

El fuego, visible desde colonias cercanas a la refinería

Las imágenes captadas desde distintos puntos de Paraíso muestran la magnitud del incendio: columnas de fuego y humo negro se elevaban por encima de las torres y estructuras metálicas de la refinería, extendiéndose en el cielo con una densidad considerable. Desde calles residenciales de la localidad, la nube era perfectamente visible sin necesidad de acercarse a las instalaciones.

Otras tomas obtenidas desde carreteras adyacentes permiten apreciar el humo negro emergiendo directamente de la zona industrial del complejo, entre tuberías y estructuras de procesamiento.

Nota recomendada: ¿Qué Pasó en la Refinería Olmeca en Dos Bocas? Pemex Explica por qué Salió Vapor y Si Hay Riesgo

En el corazón del incendio

La imagen más cercana al foco del siniestro revela la escala real del fuego: las llamas —con tonalidades que van del naranja intenso al amarillo— consumían activamente una de las estructuras de procesamiento de la planta, alcanzando varios metros de altura entre columnas metálicas, tuberías y andamios industriales, mientras una densa nube de humo negro ascendía verticalmente.

Video: Incendio Hoy Bodega Refinería Olmeca Dos Bocas Paraiso Tabasco Hoy 9 Abril 2026.

Emergencias movilizadas para sofocar las llamas

Elementos de los cuerpos de emergencia de la región se desplazaron al sitio para intentar controlar el fuego. Pemex indicó que la totalidad de los servicios disponibles en la zona fueron activados de forma inmediata.

Al cierre de esta nota, el incendio seguía en atención y no se contaba con información sobre daños materiales a la infraestructura ni sobre el origen del siniestro. La situación permanece en desarrollo.

Una refinería con historial de incidentes recientes

El episodio se suma a una racha de contratiempos que la Refinería Olmeca arrastra desde el mes pasado. El 19 de marzo, un incendio provocado por un automóvil desencadenó una fuga de aguas aceitosas que alcanzó el cauce del Río Seco, con daños ecológicos documentados: muerte de peces, jaibas y organismos del ecosistema de manglar, pérdida de cosechas completas de ostión y contaminación de lotes de pescado ya comercializados.

Video: Afectaciones por Derrame de Combustible en Inmediaciones de Refinería Dos Bocas en Tabasco.

Apenas el martes 7 de abril, Pemex había salido a aclarar que imágenes de vapor circuladas en redes correspondían a operaciones normales de la planta coquizadora, descartando cualquier contingencia. Dos días después, el fuego de este jueves reavivó las preocupaciones de los habitantes de Paraíso.

El 24 de marzo, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo había reconocido estar en diálogo con el alcalde de Paraíso, Alfonso Jesús Baca, sobre la posible reubicación de escuelas primarias ubicadas a metros de la refinería, otro frente de preocupación vecinal que sigue abierto.

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