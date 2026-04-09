Marco Rubio Llama a Velasco para Felicitarlo y Explorar Áreas de Cooperación Entre EUA y México

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, sostuvo este jueves una llamada telefónica con el nuevo canciller de México, Roberto Velasco, para felicitarlo por su nombramiento y plantear posibles áreas de trabajo conjunto entre ambos países.

La comunicación marca el primer contacto directo entre los dos funcionarios desde que Velasco asumió la titularidad de la Secretaría de Relaciones Exteriores.

Migración y frontera, en la agenda Rubio-Velasco

Durante la llamada, Rubio abordó con su homólogo mexicano tres ejes que Washington considera prioritarios en la relación bilateral: los esfuerzos para desincentivar la migración irregular a gran escala, el aseguramiento de las fronteras y la promoción de la estabilidad regional, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Estado.

¿Qué sigue en la relación diplomática México-EUA?

La nota del Departamento de Estado no detalló compromisos concretos derivados de la conversación ni precisó si habrá una reunión presencial próxima entre ambos cancilleres.

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CT