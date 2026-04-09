Trifulca en Congreso CDMX Hoy: Integrantes de Asamblea de Barrios Intentan Ingresar al Recinto

La mañana de hoy, 9 de abril de 2026, se registró una trifulca en el Congreso de CDMX; esto es lo que se sabe sobre los hechos ocurridos en el recinto legislativo de Ciudad de México.

¿Qué pasó en el Congreso CDMX hoy?

Integrantes de la Asamblea de Barrios y del Frente de Organizaciones Sociales de Azcapotzalco realizaron una protesta hoy en el Congreso de la Ciudad de México, ubicado en la calle Donceles, en el Centro Histórico, para manifestar sus demandas en materia de vivienda.

Video: Protesta se Pone Violenta en CDMX: Manifestantes Rompen Vidrios del Congreso Capitalino

La manifestación se volvió violenta luego de que los inconformes intentaron ingresar al Congreso CDMX, por lo que el personal de seguridad cerró los accesos al recinto legislativo.

Desde el interior del edificio, se lanzó polvo de extintor para evitar que los manifestantes entraran.

Derivado de la protesta, varios vidrios de las puertas del Congreso CDMX quedaron rotos.

Noticia relacionada: ¿Qué Pasó en Constituyentes Hoy? Tráiler Varado por Accidente Genera Severo Caos Vial en CDMX

Congreso de CDMX reprueba las agresiones

Luego de que los ánimos se calmaron, el Congreso de la Ciudad de México emitió un comunicado en el que reafirmó su compromiso con la libertad de expresión de todos los ciudadanos, así como de las fuerzas políticas y reprobó las agresiones por parte de los manifestantes.

El Congreso expuso los siguientes puntos:

Los legisladores “siempre estaremos dispuestos a recibir a los diversos sectores, organizaciones civiles, colectivos y sociedad en general, porque consideramos que su voz debe ser tomada en cuenta”.

El Congreso respeta de forma absoluta la libertad de la ciudadanía para manifestarse, por ser pilar fundamental de la democracia en la Ciudad de México y del país.

Reprobó enérgicamente cualquier acto de agresión que atente contra la integridad física de las y los diputados, personal del Congreso de CDMX y visitantes, así como del patrimonio histórico, como lo es la sede del Poder Legislativo local.

Reiteró que las puertas del Congreso permanecerán abiertas para escuchar todas las inquietudes, opiniones y propuestas de la ciudadanía en un marco de respeto, diálogo y legalidad.

Mapa del Congreso CDMX

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT