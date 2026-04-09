¿Qué Pasó en Constituyentes Hoy? Tráiler Varado por Accidente Genera Severo Caos Vial en CDMX 

La mañana de hoy, 9 de abril de 2026, un tráiler cargado con toneladas de papas quedó varado luego de un percance vial en la avenida Constituyentes, a la altura de la incorporación de avenida Observatorio, lo que ocasionó severo caos en esa zona del poniente de la Ciudad de México (CDMX).

Los hechos ocurrieron alrededor de las 06:00 horas, lo que originó el despliegue de los servicios de emergencia para retirar la unidad y realizar los cortes a la circulación correspondientes.

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¿Qué sucedió en Constituyentes?

Un tráiler que transportaba alrededor de 25 toneladas de papas chocó las llantas traseras con los bolardos y se voló el eje, por lo que quedó completamente varado.

El percance sucedió en avenida Constituyentes, con dirección al oriente a la altura de Observatorio, colonia 16 de Septiembre, en la alcaldía Miguel Hidalgo, informó el Centro de Orientación Vial de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México.

Al sitio se movilizó de inmediato una grúa brigadier de la Policía capitalina para retirar la unidad; sin embargo, las maniobras se complicaron ante el riesgo de que la caja se rompiera por el peso de la carga.

Por lo anterior se solicitó el arribo de otro tráiler para traspalear la mercancía y así poder mover la unidad afectada y con ello reabrir la vialidad.

#PrecauciónVial | Servicios de emergencia laboran en Av. Constituyentes con dirección al Oriente a la altura de Av. Observatorio, col. 16 de Septiembre, alcaldía Miguel Hidalgo. #AlternativaVial Camino Real a Toluca y Calle 10. pic.twitter.com/SCQHf0lUaX — OVIAL_SSCCDMX (@OVIALCDMX) April 9, 2026

Alternativas viales

Ante el caos vial en la zona, la SSC recomendó a los automovilistas circular por alternativas viales como:

Camino Real a Toluca.

Calle 10.

En redes sociales, añadió que personal de Tránsito agiliza la vialidad en Constituyentes y Observatorio por la labor de los servicios de emergencia en el punto.

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Con información de N+.

spb