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Desmantelan un Túnel de Contrabando y Tráfico de Personas en la Frontera con EUA

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Autoridades inhabilitaron un túnel de 79 metros hacia EUA en Nogales, Sonora, y detuvieron a un presunto contrabandista

Las autoridades detuvieron a una persona.

Las autoridades detuvieron a una persona. Foto: Gabinete de Seguridad.

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Un operativo de inteligencia en Nogales, Sonora, permitió inhabilitar una galería subterránea de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad con rumbo hacia territorio estadounidense. En el lugar fue detenida una persona relacionada con actividades de contrabando y tráfico de personas, y se aseguraron cartuchos.

Un túnel bajo la frontera en Nogales

La estructura fue localizada y neutralizada como resultado de trabajos de inteligencia previos. El Gabinete de Seguridad de México informó que la operación fue coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora.

El túnel, con dirección hacia Estados Unidos, medía 79 metros de largo y se encontraba a 4.5 metros de profundidad, características que lo convierten en una obra de cierta complejidad logística.

Lo que se encontró y quién fue detenido

Además de inhabilitar la estructura, las autoridades detuvieron a una persona vinculada con actividades de contrabando y tráfico de personas. En el lugar también se aseguraron cartuchos, aunque la fuente no precisó el calibre ni la cantidad exacta.

El golpe a la logística criminal en la zona fronteriza

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones debilitan las capacidades logísticas de grupos delictivos y refuerzan la seguridad en la franja fronteriza de Sonora.

Nogales es uno de los puntos de cruce más activos entre México y Arizona, lo que lo convierte en un corredor de interés constante para organizaciones dedicadas al tráfico de personas y mercancías ilícitas.

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