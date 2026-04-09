Desmantelan un Túnel de Contrabando y Tráfico de Personas en la Frontera con EUA

Un operativo de inteligencia en Nogales, Sonora, permitió inhabilitar una galería subterránea de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad con rumbo hacia territorio estadounidense. En el lugar fue detenida una persona relacionada con actividades de contrabando y tráfico de personas, y se aseguraron cartuchos.

Un túnel bajo la frontera en Nogales

La estructura fue localizada y neutralizada como resultado de trabajos de inteligencia previos. El Gabinete de Seguridad de México informó que la operación fue coordinada entre la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR), la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad Pública de Sonora.

El túnel, con dirección hacia Estados Unidos, medía 79 metros de largo y se encontraba a 4.5 metros de profundidad, características que lo convierten en una obra de cierta complejidad logística.

Lo que se encontró y quién fue detenido

Además de inhabilitar la estructura, las autoridades detuvieron a una persona vinculada con actividades de contrabando y tráfico de personas. En el lugar también se aseguraron cartuchos, aunque la fuente no precisó el calibre ni la cantidad exacta.

En Nogales, Sonora, resultado de trabajos de inteligencia, en una operación coordinada con @SEMAR_mx, @SSPCMexico, @FGRMexico, @Defensamx1, @GN_MEXICO_ y @SonoraSeguridad, se inhabilitó un túnel de 79 metros de longitud y 4.5 metros de profundidad, con dirección hacia Estados… pic.twitter.com/k3jOLOGQHs — Gabinete de Seguridad de México (@GabSeguridadMX) April 9, 2026

El golpe a la logística criminal en la zona fronteriza

El Gabinete de Seguridad señaló que estas acciones debilitan las capacidades logísticas de grupos delictivos y refuerzan la seguridad en la franja fronteriza de Sonora.

Nogales es uno de los puntos de cruce más activos entre México y Arizona, lo que lo convierte en un corredor de interés constante para organizaciones dedicadas al tráfico de personas y mercancías ilícitas.

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CT