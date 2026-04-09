¿Quién Es Elisa "La Yuca", Creadora de Contenido que Asustó Flamencos en Yucatán?

Elisa Espinosa, conocida como Elisa “La Yuca”, es una generadora de contenido de Yucatán. En las últimas horas cobró notoriedad porque se grabó entrando a un humedal para hacer ruido con música y obtener contenido, alterando directamente a los flamencos que estaban en aquel lugar.

Video relacionado: Laguna de la Fuente de Piedra Reanudó la Cría de Flamencos tras Dos Años de Sequía en España

Los usuarios de redes sociales han mostrado su descontento con Elisa “La Yuca” al cuestionar su método, al que consideran que solo quería llamar la atención, pero de acuerdo con expertos, fue más allá de eso e "invadió un espacio natural sensible y provocó estrés en las aves".

En la grabación que circula en redes sociales se le escucha decir que había una "plaga de flamencos".

A sus 18 años cuentan con miles de seguidores en TikTok, Instagram y Facebook. El 6 de abril de 2026, publicó un video en Sisal, Yucatán, en el que perturbó a decenas de flamencos con música alta y causó indignación por perturbar a las aves.

¿Qué grabó Elisa “La Yuca” en Sisal?

La grabación que se hizo viral y generó descontento muestra a una parvada de flamencos huir de la zona protegida de manglares en su temporada de anidación. Debido a la ola de críticas, hay usuarios que piden la “cancelación” digital de Elisa "La Yuca"; esto sucede cuando deciden dejar de seguir o apoyar a una figura pública por la forma en que se comporta.

¿Cuál sería la millonaria multa que le darían a Elisa “La Yuca”?

El caso Elisa “La Yuca” ha cobrado notoriedad en gran parte del país, ya que si la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) decide atraer el caso, podría recibir una sanción de millones de pesos por presuntos daños ambientales; por ahora se está a la espera de una resolución oficial por parte de las autoridades.

Esta es la multa que podría imponer la Profepa

La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) puede imponer multas administrativas por el video de Elisa “La Yuca”. De acuerdo con la Ley General de Vida Silvestre, se establece que molestar ejemplares de vida silvestre en su hábitat se castiga con multas que van desde 2 mil 171 pesos hasta más de 8.1 millones de pesos.

Historias recomendadas:

Con información de N+

HVI