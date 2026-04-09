Sheinbaum Solicita al Senado Salida de Tropas de México a EUA, Panamá y Antigua y Barbuda

El Senado de la República recibió formalmente las solicitudes de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo para autorizar la salida de elementos de las Fuerzas Armadas fuera de los límites del país.

Estas misiones tienen como objetivo la capacitación, el adiestramiento y el fortalecimiento de la cooperación internacional con Estados Unidos, Panamá y Antigua y Barbuda.

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La presidenta del Senado, Laura Itzel Castillo, fue la encargada de informar sobre la recepción de estos documentos, los cuales detallan los propósitos específicos de cada despliegue militar.

Buenas noches, informo que la Cámara de Senadoras y Senadores ha recibido, por parte de la Presidenta @Claudiashein las siguientes solicitudes de autorización de salida de tropas nacionales fuera de los límites del país:



•⁠ ⁠Para participar en el Evento No. SOF28… — Laura Itzel Castillo Juárez (@LauraI_Castillo) April 10, 2026

Misiones de adiestramiento y cooperación

De acuerdo con las solicitudes enviadas a la Cámara Alta, el personal militar participará en las siguientes actividades:

Estados Unidos : Se busca la autorización para que elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos asistan a eventos de adiestramiento especializado. Estas misiones incluyen el intercambio de tácticas con unidades homólogas para elevar la eficiencia operativa de las tropas nacionales.

: Se busca la autorización para que elementos del Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos asistan a eventos de adiestramiento especializado. Estas misiones incluyen el intercambio de tácticas con unidades homólogas para elevar la eficiencia operativa de las tropas nacionales. Panamá : La solicitud contempla la participación en ejercicios combinados conjuntos que fomentan la colaboración en materia de seguridad regional.

: La solicitud contempla la participación en ejercicios combinados conjuntos que fomentan la colaboración en materia de seguridad regional. Antigua y Barbuda: La delegación mexicana asistirá a misiones de cooperación internacional, reforzando la presencia y el profesionalismo de las Fuerzas Armadas en el Caribe.

El proceso legislativo

El Senado de la República es el órgano constitucionalmente facultado para analizar y, en su caso, aprobar estos movimientos de tropas.

La senadora Castillo subrayó que estas solicitudes serán turnadas a las comisiones correspondientes para su dictaminación inmediata.

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