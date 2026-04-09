Inundaciones en Ecatepec Hoy 9 de Abril 2026: Lluvias Provocan Afectaciones en Edomex

Las fuertes lluvias de este jueves 9 de abril de 2026 provocaron severas afectaciones en el municipio de Ecatepec, Estado de México.

Desde Avenida Central hasta la Avenida Nacional, los espejos de agua se extendían por metros, obstaculizando el tráfico de vehículos por el municipio mexiquense.

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¿Por qué llovió con fuerza en Ecatepec?

Ecatepec es afectado por canales de baja presión extendidos sobre diferentes regiones de la República Mexicana y el ingreso de humedad procedente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe.

A través de imágenes y videos, los internautas dieron cuenta de las afectaciones provocadas por la intensa lluvia, que en algunos sitios alcanzó una altura considerable.

Vehículos quedaron varados en medio de avenidas por las inundaciones sin que se registrara la presencia de autoridades para atender las anegaciones.

Las lluvias de este 9 de abril dejaron varias afectaciones en la avenida Central, en Ecatepec, Estado de México; vehículos se han descompuesto por las inundaciones y no se registra presencia de autoridades para atender las anegaciones.



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En Avenida Nacional, los vehículos circulaban con extrema precaución para evitar que el agua entrara al motor y quedaran descompuestos.

Así se ven las inundaciones en Avenida Nacional de Ecatepec, Estado de México, que fueron provocadas por las fuertes lluvias y granizo durante la tarde de este jueves 9 de abril. pic.twitter.com/z1S8mfbQtT — NMás (@nmas) April 10, 2026

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