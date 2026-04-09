Solidaridad con Cuba y No Intervención, Entre los Ejes que Fijó Velasco al Frente de la SRE

Roberto Velasco Álvarez se dirigió este jueves a funcionarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) para presentar las prioridades de su gestión como canciller, un día después de ser ratificado por el Senado de la República.

El diplomático trazó una agenda que abarca desde la relación con Estados Unidos y Canadá hasta la protección de mexicanos en el exterior, pasando por el papel de México en los foros internacionales.

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T-MEC, seguridad y cooperación sin subordinación con EUA

Uno de los puntos centrales del mensaje de Velasco fue la relación con los socios de América del Norte. El canciller planteó respaldar el proceso de revisión del T-MEC "para que continúe siendo un motor de desarrollo y crecimiento" para México, al tiempo que subrayó que la cooperación en materia de seguridad con Estados Unidos y Canadá debe sustentarse en la confianza mutua y la responsabilidad compartida.

"No desde la confrontación con nuestros socios de América del Norte", aclaró, pero dejó en claro que esa cooperación operará "sin subordinación y en estricto apego a nuestra Constitución y al derecho internacional".

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Protección consular, prioridad para los mexicanos en el exterior

Velasco también colocó como eje prioritario la protección consular de la comunidad mexicana que vive fuera del país, al señalar que la diplomacia debe traducirse en "protección efectiva para quienes están lejos de casa".

Cuba y el principio de no intervención

Dentro de la agenda regional, el canciller fue explícito respecto a Cuba: reafirmó que México mantendrá su postura histórica de solidaridad y no intervención con la isla.

Momentos después, el ministro de Relaciones Exteriores cubano, Bruno Rodríguez Parrilla, reveló haber hablado por teléfono con Velasco para felicitarlo y agradecerle el respaldo.

"Le agradecí las expresiones de solidaridad y el apoyo a Cuba del gobierno y pueblo mexicanos, ante la complicada situación que enfrenta nuestro país por el bloqueo energético de EEUU", escribió Rodríguez Parrilla en su cuenta de X.

Diversificación de alianzas y voz en los foros globales

Más allá del continente americano, Velasco anunció que México diversificará activamente sus vínculos con Europa, Asia y otras regiones, y que reafirmará su presencia en la Alianza del Pacífico.

Asimismo, señaló que el país tendrá voz en los foros donde se reconfigura la gobernanza global, con una postura propositiva en materia de acción climática y migración ordenada con pleno respeto a los derechos humanos.

Panel de embajadores retirados para reforzar la cancillería

Como medida interna, el canciller anticipó que convocará a un grupo de cuatro o cinco embajadoras y embajadores de carrera retirados para enriquecer el análisis de la situación global y fortalecer la planeación de largo plazo de la SRE. Para organizar ese esfuerzo, contará con el embajador Juan José Gómez Camacho.

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CT