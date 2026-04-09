¿Por Qué Israel Continúa Ofensiva en Líbano? Anuncian Negociación tras Jornada con 300 Muertos

La última jornada de ataques israelíes en Líbano ha dejado más de 300 muertos. Pese al cese al fuego acordado por Irán y Estados Unidos, el gobierno de Benjamin Netanyahu continuó la ofensiva en el país con el que comparte frontera. ¿Por qué Israel ha continuado los ataques contra Líbano?

Estados Unidos acogerá las negociaciones entre Israel y Líbano .

. Después de que Netanyahu informara sobre negociaciones con el gobierno libanés, Israel anunció nuevos ataques contra instalaciones de Hezbolá .

informara sobre negociaciones con el gobierno libanés, anunció nuevos ataques contra instalaciones de . La esperanza para el millón de personas desplazadas tras el anuncio del cese al fuego entre Irán y Estados Unidos se desvaneció ante una oleada de ataques que dejó centenares de muertos.

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¿Por qué continúan los ataques de Israel contra Líbano?

Tras el inicio de la operación Furia Épica en Medio Oriente, el grupo paramilitar Hezbolá lanzó misiles y drones contra Israel y una base militar inglesa en Chipre. Después de estos ataques, Israel comenzó una ofensiva en Líbano, especialmente al sur del país, que han dejado un saldo de más de mil 700 muertos.

Más de un millón de personas se han visto desplazadas en Líbano tras el inicio de la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán. El gobierno de Benjamin Netanyahu buscaría vencer al grupo Hezbolá, compuesto por un partido político y por fuerzas paramilitares.

Los ataques han llegado a las principales ciudades de Líbano, como Tiro y Beirut. Además, decenas de poblados al sur del país han sido evacuados y arrasados durante los enfrentamientos entre las fuerzas iraníes y el grupo paramilitar chiita.

Video: Israel Informa que Completó el Mayor Ataque Coordinado en Líbano

Tras el anuncio del cese al fuego acordado por Irán y Estados Unidos, los libaneses vislumbraron un fin del conflicto.

En cambio, han seguido algunos de los ataques más destructivos desde el inicio de la guerra. Israel bombardeó más de cien ubicaciones en un lapso de diez minutos. Más de 300 personas fallecieron en la ofensiva.

Entre los muertos se encuentran la poeta Khatoun Salma, quien murió junto a su esposo en un ataque al barrio de Tallet al Jayyat, en Beirut, así como la locutora de radio Ghada Dayekh, de 60 años, quien se encontraba en su casa, en la ciudad de Tiro.

Buscan negociaciones entre Líbano e Israel

Benjamin Netanyahu anunció negociaciones con el gobierno de Líbano. Funcionarios de Estados Unidos confirmaron a la agencia EFE que el país acogería estos diálogos.

No obstante, poco después del anuncio, Israel lanzó nuevos ataques contra “plataformas de lanzamiento” de misiles de Hezbolá. El gobierno israelí ha reiterado que no hay un alto al fuego en el país vecino, pese a los reclamos de Irán y Pakistán.

Video: Netanyahu Anuncia Negociaciones Directas con Líbano para Desarmar a Hezbolá

¿Cómo inició el conflicto entre Israel y Líbano y cómo nació Hezbolá?

El conflicto entre Líbano e Israel se remonta, al menos, a la primera invasión israelí ocurrida en 1978. En aquel año, las fuerzas de Israel respondían a la llamada “masacre de la carretera costera”, ocurrida el 11 de marzo de aquel año, cuando militares palestinos radicados en Líbano secuestraron un camión cerca de Tel Aviv y mataron a sus ocupantes.

En 1982 ocurrió una segunda invasión, conocida como la Primera Guerra de Líbano, donde Israel buscó expulsar del país a la Organización para la Liberación de Palestina (OLP).

Durante este conflicto también ocurrió la masacre de Sabra y Chatila, entre el 15 y el 18 de septiembre de 1982, cuando fueron asesinados cientos de refugiados palestinos por la organización de extrema derecha Falange Libanesa. Esta fase del conflicto quedó reflejada en la célebre película Vals con Bashir, lanzada en 2008, que mantenía una visión crítica sobre el actuar del Ejército de Israel durante aquellos días en Beirut.

1982 también sería el año en que se fundó Hezbolá, una organización política y paramilitar respaldada por la Guardia Revolucionaria de Irán. El grupo, que es considerado como una organización terrorista por Estados Unidos, respondía tanto a la guerra civil libanesa como a la ocupación israelí y desde entonces ha sido un fuerte aliado de la República Islámica.

El gobierno de Benjamin Netanyahu ha dejado en claro que cualquier negociación con Líbano deberá conducir al desmantelamiento de Hezbolá, a quien considera una amenaza para la seguridad de Israel.

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Con información de EFE y AFP