¿Se Acerca Alto al Fuego en Líbano? Netanyahu Anuncia Negociaciones para Desarmar a Hezbolá

En medio de una escalada que dejó más de 200 muertos en Líbano el miércoles, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció este jueves que su gobierno abrirá negociaciones directas con Beirut para lograr el desarme de Hezbolá y normalizar las relaciones entre ambos países.

"Ante los reiterados llamamientos del Líbano para iniciar negociaciones directas con Israel, ayer instruí al Gabinete para que las iniciara lo antes posible", declaró Netanyahu en un comunicado de su oficina.

Según el mismo texto, las pláticas se centrarán en el desarme del grupo chií y en la construcción de "relaciones pacíficas" entre Israel y Líbano.

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Netanyahu, tras bombardeos que Israel no avisó

El anuncio llega un día después de que el Ejército israelí atacara múltiples puntos de Beirut sin previo aviso, incluyendo inmuebles en barrios de mayoría suní y zonas mixtas.

Las autoridades libanesas confirmaron en un recuento preliminar la muerte de 203 personas, 33 desaparecidos y más de mil heridos; la Defensa Civil libanesa elevó esa cifra a 254 muertos y 1,165 heridos.

El mismo jueves, el presidente libanés, Joseph Aoun, reconoció que existen contactos para "cesar las hostilidades y avanzar hacia las negociaciones" con Israel, y subrayó que es el Estado libanés quien debe sentarse a la mesa: el gobierno rechaza que cualquier otro actor negocie en su nombre.

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Beirut ordena al Ejército tomar el control de las armas en la capital

En paralelo al anuncio israelí, el primer ministro libanés, Nawaf Salam, instruyó al Ejército y a las fuerzas de seguridad a reforzar el control sobre Beirut y limitar el uso de armas en la capital exclusivamente a las fuerzas legítimas del Estado.

La medida fue aprobada en sesión del Consejo de Ministros, aunque con la oposición de los ministros de Salud Pública y de Trabajo, ambos vinculados a Hezbolá.

El ministro de Información libanés, Paul Morcos, describió la decisión como una garantía del "monopolio estatal sobre las armas en Beirut".

Irán advierte: Líbano es parte de la tregua

El presidente del Parlamento de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, insistió este jueves en que Líbano y "todo el Eje de la Resistencia" están cubiertos por el alto al fuego pactado entre Teherán y Washington hace días, y advirtió que las violaciones tendrán "fuertes respuestas".

Video: Israel Informa que Completó el Mayor Ataque Coordinado en Líbano.

Por su parte, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, calificó los bombardeos del miércoles como un "incumplimiento de los compromisos" de Israel, lo que en su opinión "hace que las negociaciones no tengan sentido".

Estados Unidos, en cambio, ha negado que Líbano forme parte de ese acuerdo. Ambas potencias tienen previsto reunirse este sábado en Islamabad, con mediación de Pakistán, para continuar las negociaciones mientras la tregua sigue siendo frágil.

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CT