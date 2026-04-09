Asesinato de 'Micky Hair': Detienen a Otros 2 Sujetos Relacionados con Homicidio del Estilista

Autoridades de la Ciudad de México (CDMX) informaron hoy, 9 de abril de 2026, que fueron detenidos otros 2 sujetos, relacionados con el asesinato del estilista Miguel Ángel de la Mora Larios, conocido como Micky Hair, ocurrido en Polanco, en septiembre de 2025.

Los detenidos fueron identificados como Ángel Jorel ’N’, quien fue aprehendido en la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México, y Kevin Anthony ’N’, arrestado en el municipio de Nezahualcóyotl, en Estado de México, detalló Pablo Vázquez, titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la CDMX.

Video: Caen Dos Implicados en Homicidio de Estilista "Mickey Hair", Ocurrido en Polanco

Noticia relacionada: Caso Micky’s Hair Polanco: Captan en Video a Presuntos Asesinos de Miguel de la Mora

Suman 3 detenidos por el asesinato de Micky Hair

Con las detenciones de Ángel Jorel ’N’ y Kevin Anthony ’N’, suman 3 personas arrestadas por el caso de Micky Hair.

El primer detenido fue José Eduardo 'N', quien fue ingresado al Reclusorio Oriente, tras su arresto en la alcaldía Azcapotzalco, en diciembre de 2025..

#Importante | Resultado de trabajos de investigación e inteligencia y del trabajo coordinado entre compañeros de la @SSC_CDMX y la @FiscaliaCDMX, se ejecutaron dos órdenes de aprehensión en contra de dos hombres por su probable autoría material en el homicidio de un estilista… pic.twitter.com/jti7uZmipI — Pablo Vázquez Camacho (@PabloVazC) April 9, 2026

Noticia relacionada: Estos Son los Últimos Mensajes de Miguel de la Mora Antes de Asesinato en 'Micky's Hair' Polanco

Información en desarrollo...

Para mantenerte siempre informado de las noticias de política en México y el mundo, suscríbete al Newsletter de N+ aquí.

Historias recomendadas:

Con información de N+.

RMT