Irán Insiste en que Líbano Entra en la Tregua: Lanza Advertencia por Violación a Cese al Fuego

Este jueves, 9 de abril de 2026, el presidente del Parlamento iraní, Mohamad Baqer Qalibaf, insistió en que el Líbano forma parte de la tregua acordada con Estados Unidos de América (EUA) y advirtió de que las violaciones del alto el fuego tendrá fuerte respuesta.

“Líbano y todo el Eje de la Resistencia, como aliados de Irán, forman parte indisoluble del alto el fuego. Punto 1 de la propuesta de 10 puntos”, dijo en X Qalibaf, una de las figuras políticas más fuertes en Irán en estos momentos.

El político y exguardia revolucionario avisó de que las violaciones del alto el fuego tendrán costes explícitos y fuertes respuestas.

“Detengan el fuego inmediatamente”, dijo sobre los ataques de Israel contra el Líbano que ayer causaron más de 200 muertos.



Caberecordar que Irán y Estados Unido acordaron un alto el fuego de dos semanas en las que negociarán el fin de una guerra que comenzó el 28 de febrero. Pero horas después del acuerdo, Israel lanzó una dura ofensiva contra el Líbano ante las críticas de Irán que insiste en que el Líbano forma parte de la tregua.

Por su parte, Estados Unidos ha negado que Líbano forme parte de ese acuerdo. Esta previsto que los dos rivales se reúnan el sábado en Islamabad para negociar el fin de la guerra mientras continúa la frágil tregua.

Al respecto, el presidente iraní, Masud Pezeshkian, dijo que los bombardeos del miércoles en Líbano, que mataron a más de 200 personas, ponen de manifiesto el "incumplimiento de los compromisos" por parte de Israel, lo que "hace que las negociaciones no tengan sentido".

"Nuestras manos siguen en el gatillo, Irán nunca abandonará a sus hermanos y hermanas libaneses", agregó en X el mandatario, en vísperas de las conversaciones previstas para este fin de semana entre Washington y Teherán, con la mediación de Pakistán.

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Gobierno libanés ordena al Ejército que garantice el monopolio de las armas en Beirut

El primer ministro del Líbano, Nawaf Salam, ordenó este jueves al Ejército y a las fuerzas de seguridad que refuercen el control sobre la gobernación de Beirut y "restrinjan el uso de las armas" en la capital libanesa, en un momento de máxima tensión tras los ataques de Israel en varios puntos del país.

"Se solicita al Ejército y a las fuerzas de seguridad que refuercen de inmediato el control total del Estado sobre la gobernación de Beirut, que restrinjan el uso de armas en dicha gobernación únicamente a las fuerzas de seguridad legítimas", dijo al término de la sesión del Consejo de Ministros.

Salam afirmó que esta medida tiene como finalidad "preservar la seguridad y las propiedades de los ciudadanos", al tiempo que pidió a las fuerzas de seguridad que hagan cumplir la ley y "que tomen las medidas necesarias contra los infractores".

Esta decisión fue aprobada tras la ola de ataques de Israel del miércoles, que incluyó diversos inmuebles de Beirut que fueron alcanzados sin previo aviso en barrios de mayoría suní, así como otras zonas mixtas o pobladas principalmente por comunidades no chiíes a las afueras de la ciudad.

En paralelo, el Ejército israelí acusó al grupo chií Hizbulá de haberse replegado de los "bastiones" de esa rama del islam en los suburbios capitalinos del Dahye hacia zonas norte de Beirut o mixtas, alegando que la "destrucción" del extrarradio se extenderá a las zonas a las que se mueva la formación.

Según el ministro de Información libanés, Paul Morcos, el Gobierno pudo confirmar hasta el momento, en un recuento preliminar, la muerte de 203 personas, además de 33 desaparecidos y 1.072 heridos en los bombardeos israelíes de ayer contra el Líbano.

Sin embargo, la Defensa Civil libanesa eleva la cifra a 254 muertos y 1,165 heridos.

En rueda de prensa, Morcos afirmó que la decisión tomada este jueves sirve para garantizar "el monopolio estatal sobre las armas en Beirut", mientras que añadió que los ministros de Salud Pública y de Trabajo -ambos de la formación política de Hizbulá- se opusieron a la medida.

Durante el Consejo de Ministros, el presidente libanés, Joseph Aoun, afirmó que se están produciendo contactos para "cesar las hostilidades y avanzar hacia las negociaciones" con Israel, según dijo el Ministro de Información al leer el discurso pronunciado por el jefe de Estado.

Asimismo, indicó que el Líbano está "presionando" para formar parte del acuerdo de alto el fuego entre Estados Unidos e Irán, al tiempo que subrayó que "es el Estado quien negocia": "Tenemos la capacidad y los recursos para negociar, por lo que no queremos que nadie negocie en nuestro nombre. Esto es algo que no aceptaremos", añadió Aoun.



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Con información de N+, EFE y AFP

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