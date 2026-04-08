Vance Advierte a Irán: Negociar o Arriesgar Tregua por Conflicto en Líbano

El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, afirmó este miércoles que corresponde a Irán decidir si las negociaciones en curso fracasan debido al conflicto en Líbano, en el marco de un nuevo intento por avanzar hacia una tregua.

Vance, quien encabezará el próximo sábado la delegación estadounidense en las conversaciones con representantes iraníes, advirtió que condicionar el diálogo a la situación en territorio libanés podría poner en riesgo los avances diplomáticos. Sus declaraciones fueron hechas antes de partir de Budapest, donde iniciará su agenda internacional.

“Si Irán quiere que esta negociación se rompa por un conflicto en el que los están machacando en el Líbano, que no tiene nada que ver con ellos, y que Estados Unidos nunca ha dicho que formara parte del alto el fuego, es su elección”, señaló el vicepresidente. Agregó que, desde la perspectiva de Washington, tomar esa decisión sería “una estupidez”, aunque insistió en que la responsabilidad recae en el liderazgo iraní.

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¿Qué buscan las conversaciones entre EUA e Irán?

Las conversaciones entre ambas naciones buscan establecer condiciones para reducir tensiones en la región, en medio de un contexto geopolítico complejo marcado por conflictos indirectos y disputas de influencia en Medio Oriente.

Por su parte, el presidente de Irán, Masud Pezeshkian, reiteró que un alto el fuego en Líbano forma parte de las “condiciones esenciales” planteadas por su gobierno dentro de un plan de diez puntos que sirve como base para cualquier acuerdo con Estados Unidos. La postura fue difundida a través de la agencia oficial Isna.

Este desacuerdo evidencia uno de los principales obstáculos en las negociaciones, ya que Washington ha dejado claro que el conflicto en Líbano no forma parte directa de la agenda del posible alto al fuego. A pesar de ello, ambas partes mantienen abiertas las conversaciones, en un intento por evitar una mayor escalada en la región.

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Con información de AFP