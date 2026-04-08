Sheinbaum Aplaude Cese al Fuego en Irán y Explica Cómo Beneficia a México

La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reconoció la tregua que pactaron Irán y Estados Unidos, luego de casi seis semanas de guerra; la mandataria destacó en qué se beneficia nuestro país por el cese al fuego en Medio Oriente.

En la conferencia mañanera de hoy, 8 de abril de 2026, la presidenta Sheinbaum Pardo dijo que “el mundo entero reconoce estas dos semanas que se dieron ayer entre Irán y Estados Unidos" y subrayó que "es algo bueno también para el país, porque han bajado los precios del petróleo”.

“El mundo entero en este momento está buscando que haya paz en Irán, en Medio Oriente y en el mundo entero”, afirmó Sheinbaum Pardo.

"El mundo entero está buscando que haya paz en Medio Oriente y en el mundo entero", indicó la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el acuerdo entre EE. UU. y Teherán; aseguró que es bueno para el país por la reducción en los precios del petróleo. pic.twitter.com/WJAvlZPgOf — NMás (@nmas) April 8, 2026

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¿Qué pasó entre Irán y Estados Unidos?

Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anunció este martes el cese al fuego con Irán, durante dos semanas, tiempo en el que ambos países negociarán, en Pakistán, un posible acuerdo de paz basado en una propuesta de 10 puntos.

La tregua la anunció Trump luego de que había amenazado con eliminar por completo todo Irán, si no reabría el estrecho de Ormuz.

El pacto entre Irán y Estados Unidos contempla permitir el paso seguro por el estrecho de Ormuz, una de las principales vías de transporte de petróleo.

Aquí puedes ver completa la conferencia mañanera de hoy

Información en desarrollo…

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RMT