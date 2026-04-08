No Habrá Enriquecimiento de Uranio en Irán, Dice Trump; Advierte Aranceles Si Arman al Régimen.

El presidente Donald Trump dijo que Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán y garantizó que no habrá enriquecimiento de uranio en la república islámica, al tiempo que amenazó con imponer aranceles a los países que vendan armas a la nación de Medio Oriente.

En una publicación en su plataforma de Truth Social, el mandatario afirmó que Teherán experimentó ‌un cambio ⁠de régimen, por lo que negociará el ​alivio ​de ‌los aranceles ‌y las sanciones que le ha impuesto al régimen teocrático.

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"Estados Unidos trabajará estrechamente con Irán, del cual hemos determinado que ha atravesado lo que será un muy productivo cambio de régimen", posteó.

Asimismo, aseguró que Washington colaborará para desenterrar el "polvo nuclear" de Teherán, horas después del acuerdo bilateral para cesar los ataques en la república islámica, bajo condición de la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz.

Agregó que 15 de sus planteamientos para detener la guerra de forma definitiva, que se ha prolongado 38 días, ya han sido tratados en las negociaciones.

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"No habrá enriquecimiento de uranio, y Estados Unidos, trabajando junto con Irán, desenterrará y removerá todo el ‘polvo’ nuclear profundamente enterrado (¡Bombarderos B-2!). Ahora, y desde antes, ha estado bajo una estricta vigilancia satelital (¡Space Force!)", publicó la mañana de este miércoles 8 de abril.

"Nada ha sido tocado desde la fecha del ataque. Estamos, y estaremos, hablando con Irán sobre alivio arancelario y de sanciones. Muchos de los 15 puntos ya han sido acordados", añadió.

Aranceles del 50%

Sin embargo, en un segundo mensaje, advirtió que pondrá tarifas de hasta el 50% a las naciones que suministren armas militares a Irán.

"Cualquier país que suministre armas militares a Irán será inmediatamente sujeto a un arancel del 50% sobre todos los bienes que venda a los Estados Unidos de América, con efecto inmediato. ¡No habrá exclusiones ni exenciones!", aseguró.

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Con información de Agencias

ASJ