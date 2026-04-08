Guardia Revolucionaria No Confía en EUA e Israel; J.D. Vance Afirma Que Tregua Es Frágil

La Guardia Revolucionaria de Irán señaló que no tiene confianza en Estados Unidos y que responderá a cualquier agresión de ese país o de Israel.

“No confiamos en las promesas del enemigo y responderemos a cualquier agresión con un nivel superior”, señaló el cuerpo militar tras aceptarse el cese al fuego.

La corporación aseguró que tiene "el dedo en el gatillo", esto en caso de que la tregua de dos semanas se rompa y sigan los bombardeos y ataques contra el régimen.

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Los militares aseguraron que permanecen listos a las órdenes del líder supremo, el ayatolá Seyed Mojtaba Jameneí, para hacer frente a cualquier “ nuevo error del enemigo”.

Vance ve una tregua frágil

Por su parte, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmó que la tregua con Irán es "frágil" e hizo un llamado al régimen iraní a negociar "de buena fe", ya que Donald Trump está "impaciente por avanzar".

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"Si los iraníes actúan de buena fe para trabajar con nosotros, creo que podemos conseguir un acuerdo", dijo Vance durante una visita a Budapest.

De no hacerlo, advirtió, "descubrirán que el presidente de Estados Unidos no es alguien con quien se pueda jugar. Está impaciente. Está impaciente por avanzar".

Un desastre

Mientras que la oposición israelí acusó al primer ministro Benjamin Netanyahu de haber provocado un desastre político, ya que el país ni siquiera estuvo en la mesa de negociación de cese al fuego.

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Yair Lapid, líder opositor, criticó la postura israelí y que el país no logró los objetivos de la guerra emprendida hace más de un mes contra Irán.

"Nunca ha habido un desastre político como este en toda nuestra historia. Israel ni siquiera estuvo cerca de la mesa cuando se tomaron decisiones relativas al núcleo de nuestra seguridad nacional", escribió en la red X.

Aunque en términos discursivos el cese al fuego arrancó y será este viernes cuando Irán y EUA comiencen los diálogos para alcanzar la paz, se han reportado ataques por parte de todos los actores involucrados.

Además, comenzó la apertura del estrecho de Ormuz, misma que es una de las condiciones y exigencias de Estados Unidos para abrir las conversaciones con el régimen iraní.

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Con información de agencias

ICM