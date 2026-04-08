Se Reportan Ataques en Irán, Kuwait, Emiratos y Baréin Pese a Tregua.

Diveros ataques se reportaron este miércoles 8 de abril en Irán, Kuwait, Emiratos Árabes, Baréin y Líbano, luego de la tregua de alto al fuego de dos semanas que Estados Unidos acordó con el régimen teocrático y que Israel respaldó.

Washington y Teherán establecieron ayer 7 de abril el cese de las agresiones poniendo como base la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, paso estratégico para la quinta parte de la producción de crudo a nivel mundial, así como grandes cantidades de gas natural.

Aunque dos buques ya cruzaron por ese paso clave, países del Golfo Pérsico han acusado que las ofensivas continúan esta mañana. Mientras tanto, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, reconoció en su visita a Budapest que es frágil el acuerdo con Irán anunciado por el presidente Donald Trump.

El ejército de Israel dijo que detuvo la ofensiva contra la república islámica para respetar el convenio estadounidense, pero advirtió que se mantiene alerta ante cualquier violación al alto al fuego. Además, insistió en que continúa con agresiones militares en el sur de Líbano, enfocado en Hezbolá, ya que este país no fue incluido en el pacto bilateral.

A continuación, un recuento de los ataques registrados por medios locales, autoridades y agencias, durante las primeras horas de este miércoles, cuando supuestamente comenzó la vigencia de la pausa en las hostilidaes.

Ataque en refinería de Irán

La Compañía Nacional de Petróleo de Irán denunció este miércoles un "cobarde ataque de los enemigos" contra su refinería en la isla de Lavan, situada en el Golfo Pérsico.

"Alrededor de las 10 de la mañana (0:30 de CDMX) de este miércoles, las instalaciones de la refinería de petróleo de Lavan, situadas en la isla de Lavan, sufrieron un cobarde ataque por parte de los enemigos”, informó la compañía en un comunicado recogido por la agencia Mehr.

El supuesto ataque se produjo horas después de que durante la madrugada del miércoles (hora iraní) entrase en vigor el alto el fuego de dos semanas alcanzado entre Irán y Estados Unidos.

La agencia IRNA también informó de la agresión, sin precisar quién atacó las instalaciones. Según la emisora ​​estatal, no se reportaron víctimas.

La isla Lavan alberga una de las terminales marítimas que Irán utiliza para exportar petróleo y gas. El Comando Central del ejército estadounidense no respondió a las preguntas sobre el ataque.

Kuwait acusa ofensiva en petroleras

Kuwait denunció que sus instalaciones petroleras son blanco de una oleada de ataques iraníes con drones desde las 8:00 horas, tiempo local, pese al cese prometido por Washington y Teherán.

"Desde las 05:00 GMT (23:00 horas del martes 7 de abril en CDMX) de la mañana de hoy, las defensas aéreas kuwaitíes han estado lidiando con una intensa ola de ataques iraníes hostiles y maliciosos, durante la cual se neutralizaron 28 drones que tenían como objetivo al Estado de Kuwait", dijo un comunicado del Ejército kuwaití en su cuenta oficial en X.

Afirmó que las fuerzas armadas del país del Golfo lograron interceptar un gran número de drones hostiles, algunos de los cuales tenían como objetivo instalaciones petroleras y centrales eléctricas vitales, causando graves daños materiales a las infraestructuras petroleras, las centrales eléctricas y las plantas desalinizadoras.

Dos heridos en Baréin

Dos personas resultaron levemente heridas en Baréin tras un ataque iraní con dron, informó el Ministerio del Interior del país, pocas horas después de que entrara en vigor la tregua entre Estados Unidos e Irán.

"Como consecuencia de la agresión iraní, dos ciudadanos sufrieron heridas leves y varias viviendas resultaron dañadas en la zona de Sitra a causa de la metralla caída tras la interceptación de un dron iraní", señaló el ministerio en una publicación en X.

Irán ha atacado a Baréin y otros países del Golfo considerados aliados de Estados Unidos durante la guerra iniciada el 28 de febrero contra la república islámica.

El Ministerio del Interior de Baréin informó que alrededor de las 7:00 horas, tiempo local, sonaron las sirenas antiaéreas.

Emiratos Árabes con lesionados e incendios

Emiratos Árabes Unidos (EAU) denunció este miércoles que tres personas resultaron heridas y varios incendios se produjeron en un importante complejo de gas al sur de su capital, Abu Dabi, por metralla de un misil iraní, si bien no especificó si el lanzamiento ocurrió antes o después del alto al fuego entre Estados Unidos e Irán.

Según un comunicado oficial, se trata del complejo de Habshan, considerado uno de los mayores centros de procesamiento de gas del mundo, donde se produjeron "varios incendios" como consecuencia de una "intercepción exitosa" de un misil por las defensas antiaéreas emiratíes.

Tras el incidente previamente reportado en el Complejo de Gas de Habshan, las autoridades competentes de Abu Dabi confirman que el incidente fue causado por la caída de metralla tras una interceptación exitosa por parte de los sistemas de defensa antiaérea

Indicó que "esto provocó varios incendios y heridas leves a dos ciudadanos emiratíes y un ciudadano indio", que "las operaciones en el sitio se han suspendido temporalmente", y que "se proporcionarán más actualizaciones a medida que estén disponibles".

Previamente, un alto cargo emiratí, el asesor presidencial Anwar Gargash, dijo que su país "ha salido victorioso de una guerra que sinceramente habíamos intentado evitar".

Líbano

El ejército israelí llevó a cabo este miércoles varios bombardeos en el sur de Líbano, tras emitir una nueva orden de evacuación para la zona de la ciudad de Tiro, según la oficial Agencia Nacional de Información.

El presidente libanés, Joseph Aoun, ha estado hablando con sus homólogos regionales "para garantizar que el Líbano tenga la oportunidad de lograr un alto el fuego", según un comunicado de Elias Bou Saab, vicepresidente del parlamento del país.

Hezbolá, el grupo armado libanés respaldado por Irán, emitió un comunicado en el que instaba a los cientos de miles de desplazados a no regresar a sus hogares de inmediato, ya que Israel seguía atacando los suburbios del sur.

El grupo exhortó a la población a esperar el anuncio oficial y definitivo del alto el fuego en el Líbano, pero dijeron que se encontraban "en el umbral de una gran victoria histórica".

Desde el último ataque de Irán hacia las 3:00, hora local (17:30 horas del lunes en CDMX), al norte del país, Israel no ha registrado ataques provenientes de Líbano, que hasta ayer eran una constante en el norte del país.

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Con información de Agencias

ASJ