Total Eclipse of The Heart: Significado, Origen e Historia de la Canción de Bonnie Tyler

¿Sabías que 'Total Eclipse of the Heart' fue escrita como una canción de amor entre vampiros? Tras la muerte de Bonnie Tyler, exploramos la historia detrás de este hit inmortal.

total-eclipse-of-the-heart-significado-letra-origen-historia-cancion-de-bonnie-tylerFoto: GettyImages

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¿Sabías que 'Total Eclipse of the Heart' fue escrita como una canción de amor entre vampiros? Tras la muerte de Bonnie Tyler, exploramos la historia detrás de este hit inmortal.

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