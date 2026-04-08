Ejército de Israel Afirma que Detuvo Ataques en Irán Pero Mantiene Ofensiva en Líbano.

El ejército israelí informó que detuvo los ataques en Irán para respetar el cese al fuego de dos semanas acordado entre Estados Unidos y la república islámica, pero advirtió que continúa su ofensiva en Líbano.

"De acuerdo con las directrices del nivel político, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han cesado el fuego en la operación contra Irán y se mantienen en un alto nivel de preparación para responder defensivamente ante cualquier violación", se indicó en un comunicado.

Sin embargo, las fuerzas israelíes detallaron una "amplia" ofensiva llevada a cabo cuando allá era la noche anterior del martes 8 de abril. Esto sugiere que fueron acciones previas al anuncio del presidente Donald Trump, el cual se realizó en la madrugada de Tel Aviv y Teherán.

"Durante la noche, las FDI llevaron a cabo una amplia ola de ataques contra sitios de lanzamiento y lanzadores de misiles en todo Irán, con el fin de degradar significativamente su capacidad de lanzamiento", se indicó.

Previamente, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, dijo que respaldaba el pacto de Trump, que fue condicionado a la reapertura inmediata del estrecho de Ormuz. Sin embargo, señaló que el convenio excluía a Líbano.

En su reciente mensaje, el ejército israelí confirmó que mantiene los ataques contra Hezbolá en suelo libanés.

"Simultáneamente, en Líbano, las FDI continúan realizando operaciones terrestres focalizadas contra Hezbolá", agregó el breve posicionamiento.